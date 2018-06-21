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Убытки ОАО "Экспресс Приморья" от пассажирских перевозок на ДВЖД подбираются к миллиарду
Бизнес компании охватывает Приморский и Хабаровский края, Еврейскую автономную и Амурскую области. 51% акций уставного капитала компании принадлежит ОАО «РЖД», 49% – администрации Приморского края.
Учитывая социальную значимость, ОАО «Экспресс Приморья» ежегодно заключает договоры с субъектами РФ ДФО на организацию транспортного обслуживания. Согласно федеральному законодательству в региональных бюджетах должны быть предусмотрены средства на 100%-ную компенсацию выпадающих доходов от регулирования тарифов. Однако в жизни пока получается по другому - средств на эти цели в региональных бюджетах каждый год планируется гораздо меньше, чем необходимо. По этой причине компания-перевозчик ежегодно терпит большие убытки и вынуждена корректировать графики движения и сокращать составность пригородных поездов. Убытки прошлого года могут в итоге привести именно к таким последствиям.
За 2013 год компанией ОАО «Экспресс Приморья» перевезено 8 млн 616,4 тыс. пассажиров. Наибольшее количество - в Приморском крае – 6 млн 669 тыс. пассажиров. В Хабаровском крае – 793,7 тыс., в ЕАО – 548,1 тыс., в Амурской области – 145,5 тыс. в границах Дальневосточной железной дороги и 460 тыс. – в границах Забайкальской железной дороги.
В 2013 году наихудшее положение с компенсацией выпадающих доходов от перевозок пассажиров в пригородном сообщении сложилось в Приморье: при самом высоком среди остальных субъектов РФ пассажирообороте бюджет Приморского края перечислил 105 млн руб. из необходимых 391 млн руб., что покрывает лишь 27% от суммы затрат на перевозки пассажиров.
Правительство Хабаровского края выделило на субсидирование пригородных перевозок 69 млн руб. из 88,8 млн руб., что в соответствии с объемом перевозок и пассажиропотоком Хабаровского края компенсирует 78% выпадающих доходов. Еврейская автономная область выделила 42 из 75,5 млн руб. субсидий, компенсирующих 56% выпадающих доходов. Даже правительство Амурской области, несмотря на катастрофический паводок, сочло необходимым субсидировать 100 из 281,2 млн руб., что компенсировало 36% потерь ОАО «Экспресс Приморья».
Таким образом, в 2013 году Приморье, чья администрация является учредителем ОАО «Экспресс Приморья» лидирует по недофинансированию пригородных перевозок в ДФО.
По мнению руководства пригородного пассажирского комплекса холдинга «РЖД», работа компаний-перевозчиков должна быть экономически оправдана, то есть должна как минимум окупать все затраты.
- Дефицит финансирования из региональных бюджетов приводит к невозможности реализации в полной мере проектов по обновлению парка подвижного состава, других инвестиционных проектов по развитию пригородного пассажирского комплекса как со стороны ОАО «Экспресс Приморья», так и со стороны ОАО «РЖД», - отметил генеральный директор компании Сергей КУЗНЕЦОВ. - Кроме того, недостаток средств в региональных бюджетах может привести к дальнейшему сокращению объема пригородных пассажирских перевозок, а значит, к снижению транспортной мобильности населения.
Напомним, компания «Российские железные дороги» в ходе структурной реформы железнодорожного транспорта была полностью выведена из рынка пригородных пассажирских перевозок. На смену пришли отдельные пассажирские компании и создана система социального заказа на перевозку населения внутри региона, при которой с субъектами РФ ежегодно заключаются договоры на организацию транспортного обслуживания.
Юрий РОГОВ.
Журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток
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