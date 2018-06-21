Убытки ОАО "Экспресс Приморья" от пассажирских перевозок на ДВЖД подбираются к миллиарду

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 29 Июня, 19:46 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
29.06 |
Разработан проект по развитию промышленности Комсомольска-на-Амуре
29.06 |
Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
28.06 |
В Хабаровске завершился Национальный Лесной форум
28.06 |
В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
28.06 |
Через три дня во Владивостоке начнется массовое поедание гребешка
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
17 Января 2014, 13:08 | Регион сегодня

Убытки ОАО "Экспресс Приморья" от пассажирских перевозок на ДВЖД подбираются к миллиарду

По итогам прошлого года компания-перевозчик пассажиров в пригородном сообщении ОАО "Экспресс Приморья" перевезла более 8,6 млн человек. Общий убыток от перевозочной деятельности составил 873,5 млн рублей, из них региональными властями компенсировано 316,6 млн рублей (38%).

Бизнес компании охватывает Приморский и Хабаровский края, Еврейскую автономную и Амурскую области. 51% акций уставного капитала компании принадлежит ОАО «РЖД», 49% – администрации Приморского края.

Учитывая социальную значимость, ОАО «Экспресс Приморья» ежегодно заключает договоры с субъектами РФ ДФО на организацию транспортного обслуживания. Согласно федеральному законодательству в региональных бюджетах должны быть предусмотрены средства на 100%-ную компенсацию выпадающих доходов от регулирования тарифов. Однако в жизни пока получается по другому  - средств на эти цели в региональных бюджетах каждый год планируется гораздо меньше, чем необходимо. По этой причине компания-перевозчик ежегодно терпит большие убытки и вынуждена корректировать графики движения и сокращать составность пригородных поездов. Убытки прошлого года могут в итоге привести именно к таким последствиям.

За 2013 год компанией ОАО «Экспресс Приморья» перевезено 8 млн 616,4 тыс. пассажиров. Наибольшее количество - в Приморском крае – 6 млн 669 тыс. пассажиров. В Хабаровском крае – 793,7 тыс., в ЕАО – 548,1 тыс., в Амурской области – 145,5 тыс. в границах  Дальневосточной железной дороги и 460 тыс. – в границах Забайкальской железной дороги.

В 2013 году наихудшее положение с компенсацией выпадающих доходов от перевозок пассажиров в пригородном сообщении сложилось в Приморье: при самом высоком среди остальных субъектов РФ пассажирообороте бюджет Приморского края перечислил 105 млн руб. из необходимых 391 млн руб., что покрывает лишь 27% от суммы затрат на перевозки пассажиров.

Правительство Хабаровского края выделило на субсидирование пригородных перевозок 69 млн руб. из 88,8 млн руб., что в соответствии с объемом перевозок и пассажиропотоком Хабаровского края компенсирует 78% выпадающих доходов. Еврейская автономная область выделила 42 из 75,5 млн руб. субсидий, компенсирующих 56% выпадающих доходов. Даже правительство Амурской области, несмотря на катастрофический паводок, сочло необходимым субсидировать 100 из 281,2 млн руб., что компенсировало 36% потерь ОАО «Экспресс Приморья».

Таким образом, в 2013 году Приморье, чья администрация является учредителем  ОАО «Экспресс Приморья» лидирует по недофинансированию пригородных перевозок в ДФО.

По мнению руководства пригородного пассажирского комплекса холдинга «РЖД», работа компаний-перевозчиков должна быть экономически оправдана, то есть должна как минимум окупать все затраты.

- Дефицит финансирования из региональных бюджетов приводит к невозможности реализации в полной мере проектов по обновлению парка подвижного состава, других инвестиционных проектов по развитию пригородного пассажирского комплекса как со стороны ОАО «Экспресс Приморья», так и со стороны ОАО «РЖД», - отметил генеральный директор компании Сергей КУЗНЕЦОВ. - Кроме того, недостаток средств в региональных бюджетах может привести к дальнейшему сокращению объема пригородных пассажирских перевозок, а значит, к снижению транспортной мобильности населения.

Напомним, компания «Российские железные дороги» в ходе структурной реформы железнодорожного транспорта была полностью выведена из рынка пригородных пассажирских перевозок. На смену пришли отдельные пассажирские компании и создана система социального заказа на перевозку населения внутри региона, при которой с субъектами РФ ежегодно заключаются договоры на организацию транспортного обслуживания.

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток

Теги: РЖД  ДВЖД  Экспресс Приморья 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика