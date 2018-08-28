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Среда| 05 Сентября, 18:16 |
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Эксперты ждут проекта строительства завода СПГ в Приморском крае
На очередном заседании общественного экспертного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов Приморского края эксперты обсуждали перспективы строительства завода СПГ в Хасанском районе.
Как отметила ответственный секретарь Татьяна Вшивкова, сейчас преждевременно делать выводы. Эксперты будут ждать появление проекта, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе администрации Приморского края.
«Мы не располагаем полной информацией, не видели проекта. Члены экспертного советы решили дождаться объективной информации и данных, которые можно будет анализировать», - сказала она.
Директор Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН, академик Петр Бакланов считает, что сейчас нет никаких оснований делать выводы.
«В экспертный совет поступает лишь фрагментарная информация, на основании которой невозможно говорить, к примеру, о переносе места для строительства СПГ», - подчеркнул Петр Бакланов.
Напомним, ранее директор департамента энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края Николай Ловыгин высказывал мнение, что именно площадка в Хасанском районе оптимально подходит под все требования проекта.
«При выборе места были учтены специфические требования, предъявляемые к подходу судов-газовозов к береговой инфраструктуре, ледовой обстановке, ветровой и волновой нагрузке, защищенности от цунами. Для подхода танкеров водоизмещения 150-200 тысяч тонн необходимы определённые радиусы разворота и глубина не менее 20 метров», - сказал Николай Ловыгин.
Журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток
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