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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке запускается экологически чистое производство
Инвестиционный проект компании «ЭКО ПАК» заключается в запуске производства биологически разлагаемых полиэтиленовых пакетов, лотков из вспененного полистирола. Проект предполагает строительство производственно-складского комплекса, где и размещено производство. Капиталовложения составят 22 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Производство биологически-разлагаемой упаковки – уникальный сегмент, который практически не занят в России. Ввиду особого внимания к проблемам экологической ситуации в стране, спрос на данную продукцию растет.
Как рассказал генеральный директор ООО «ЭКО ПАК» Денис Соболевский, в отличие от полиэтиленовых пакетов, которыми привыкло пользоваться население, данные изделия обладают важным преимуществом – они абсолютно безопасны для природы и не требуют наличия специальных условий для проведения утилизации. Работа такого предприятия позволит не только улучшить экологию дальневосточного региона, но и будет способствовать развитию не сырьевого сектора экономики.
«Конкурентное преимущество предприятия и продукции основывается на уникальных преференциях, обеспечиваемых резидентством свободного порта Владивосток, – почеркнул руководитель компании. – Таможенные и налоговые льготы дают серьезный стимул развития производства. Близость стран АТР обеспечивает удобную логистику доставки продукции к покупателю, что позволит сделать производство более дешевым и достойно конкурировать с крупными производителями биоупаковки».
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