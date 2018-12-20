|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 18 Января, 19:39 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье круглосуточно принимают и ремонтируют "опасные" вагоны
Услуги по ремонту и замене частей железнодорожных вагонов начал оказывать резидент свободного порта - Владивостокское вагоноремонтное предприятие «Юнион». Инвестиционный проект стоимостью 6 млн рублей реализован по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», создано 8 рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Мы круглосуточно принимаем вагоны, которые угрожают безопасности движения поездов. Текущий отцепочный ремонт грузовых железнодорожных вагонов ведем как в груженном, так и порожнем состоянии. Осуществляем замену неисправных узлов и деталей новыми или заранее отремонтированными», - поясняет генеральный директор ООО «ВВРП «Юнион» Ходов Сергей.
Помимо устранения неисправностей, явившихся причиной отцепки вагона, аттестованные ремонтные бригады самостоятельно выявляют и устраняют обнаруженные неполадки тормозного оборудования, кузовов, колесных пар, боковых рам и надрессорных балок тележек, буксового узла, пружинно-фрикционного рессорного комплекта, автосцепного устройства. Для этих целей было приобретено техническое оснащение – мобильные и стационарные домкратные установки, кран, специализированное гидравлическое и компрессорное оборудование.
Минимальный простой и высокое качество ремонта вагонов, по мнению резиденту СПВ, также помогают обеспечивать неснижаемый технологический запас сертифицированных вагонных деталей и материалов, соблюдение всех технологических процессов, требований нормативных документов и инструкций ОАО «РЖД». В сутки здесь ремонтируются до 10 вагонов.
Пункт текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов расположен на станции Угловая на специально выделенном пути. Участок протяженностью 335 метров арендован у другого резидента свободного порта Владивосток - ООО «ДЮК «Авеста», компании, которая одной из первых получила статус резидента СПВ. Год назад она запустила транспортно-логистический комплекс «Юнион» с полным набором сервисов железнодорожного контейнерного терминала.
«На территории свободного порта Владивосток наблюдается хорошая динамика по реализации проектов. Режим льготного хозяйствования, действующий сегодня на территории пяти регионов Дальнего Востока, предоставляет предпринимателям хорошие возможности реализовать свои бизнес-идеи при действенной поддержке государства», – отмечает генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов.
На сегодняшний день по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» резиденты свободного порта Владивосток уже инвестировали в экономику региона более 54 млрд рублей, создав 6590 рабочих места. Количество резидентов СПВ в настоящее время достигло 1088. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 591,5 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет создано около 61 тысячи рабочих мест.
- Аэропорт Владивосток вновь набирает команду "Тайных пассажиров"
- Экспертный совет премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток возглавит мастер политических коммуникаций
- 300 тыс. приморцев пользуются мобильным приложением, признанным одним из лучших в мире
- В Приморье круглосуточно принимают и ремонтируют "опасные" вагоны
- Во Владивостоке пройдет ежегодный Восточный нефтегазовый форум
- Восемь проектов из Приморья вошли в финал престижного конкурса
- Уволить нельзя оставить?
- Во Владивостоке 24 объекта недвижимости выставляются на аукцион
- Мэрии Владивостока не хватает порядка 40 начальников и главных специалистов
- В Приморье в январе вводятся дополнительные рейсы внутрикраевой авиации
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.