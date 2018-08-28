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17 Апреля 2018, 10:32 | Регион сегодня | Адреса инвестиций. Приморский край

Владивосток получит рыбный рынок

Здание рыбного рынка будет четырехэтажным и разместится в центре Владивостока. Его площадь составит порядка восьми тысяч квадратных метров, сообщил генеральный директор компании-инвестора проекта по строительству рыбного рынка - ООО "Акватехнологии" - Сергей СЛЕПЧЕНКО.

Как обещает инвестор, ставший резидентом Свободного порта Владивосток (СПВ), работы по возведению рынка на Набережной Цесаревича начнутся сразу после предоставления участка для строительства, предположительно в апреле.

По словам Сергея Слепченко, сам рыбный рынок расположится на втором этаже здания, на первом будут оборудованы технические службы и бассейны для живых морепродуктов и рыбы, помещения для охлажденной продукции. Третий предусматривает размещение бизнес-центра, аукционной площадки и зал переговоров. Четвертый этаж займет ресторанная зона. Помимо этого инвесторы обещают, что рядом с рынком будет площадка на 200 машиномест, что особенно важно в таком автомобилизированном городе, как Владивосток.

Заявленная общая сумма инвестиций - порядка 800 млн рублей. Большая часть средств будет российская. Однако в реализации проекта также примут участие инвесторы из Республики Корея - о своем интересе уже заявила компания «Ханаро Холдингс», имеющая опыт создания рыбных рынков в таких городах, как Бостон и Сиэтл. Председатель совета директоров компании ЧЖОН Чхан Дэ объясняет желание поучаствовать во владивостокском проекте наличием государственной поддержки в рамках режима Свободного порта.

Не исключено, что соинвестором проекта может выступить и японская компания. По словам генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонида ПЕТУХОВА, проектом по строительству рыбного рынка в центре Владивостока заинтересовалась японская компания «Коямура».

Подготовлено Ириной Баранник.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2018 год. 

Теги: Акватехнологии  рыбная отрасль  СПВ 


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