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Среда| 18 Апреля, 18:09 |
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Экологию Приморья спасут электростанции, работающие на автопокрышках
Японская компания Sumitomo Heavy Industries, Ltd представила проект создания в Приморье теплоэлектростанций, использующих в качестве топлива старые автопокрышки, пластик, отходы древесного производства и низкокалорийный уголь. Подробности проекта обсудили генеральный директор компании Катсунори Сакураба и вице-губернатор региона Гагик Захарян.
Как рассказал Катсунори Сакураба, главной особенностью электростанций является то, что они работают на низкокалорийном угле и практически не дают выброса углекислого газа в атмосферу.
«За счёт циркуляционного цикла работы оборудования почти не остаётся шлака, а уровень углекислого газа – минимален. Если же в качестве топлива используется древесная биомасса, то вредные вещества вообще не попадают в атмосферу», – пояснил Катсунори Сакураба
По словам руководитель компании, при работе станций используется следующее процентное соотношение топлива – 70% угля низкой калорийности и 30% древесной биомассы. При этом электростанция вырабатывает до пяти мегаватт энергии.
«Оставшийся шлак можно использовать в качестве добавки при производстве цемента», – добавил Катсунори Сакураба.
Данные электростанции просты в обслуживании – суточный персонал станции составляет три человека.
«Наша компания уже установила более 400 подобных станций по всему миру, в том числе Китае, США, Финляндии», – отметил он.
Катсунори Сакураба сообщил, что при реализации проекта в Приморье, в рамках межправительственного соглашения между Японией и Россией, японская сторона готова предоставить кредит на выгодных условиях от японского банка.
Вице-губернатор Приморья Гагик Захарян выразил заинтересованность в строительстве подобных станций на территории региона.
«Приморский края берет курс на модернизацию энергетического комплекса, и мы готовы к сотрудничеству в данном направлении. Сейчас необходимо сделать все расчёты именно с привязкой к нашему региону и определить районы для размещения первых электростанций», - акцентировал заместитель главы региона.
Также Гагик Захарян подчеркнул и экологическую сторону проекта – вместе с выработкой энергии решается вопрос и с использованием вторсырья, в частности, автомобильных покрышек, пластиковых изделий, древесной щепы.
Стороны договорились, что к июню этого года будет составлен подробный бизнес-план, на основе которого наметятся пути дальнейшего сотрудничества.
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