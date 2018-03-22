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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 17 Апреля, 20:24 |
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На пляжи Владивостока отправляется спецкомиссия
В преддверии начала купального сезона пляжи и места массового отдыха Владивостока проверит специальная комиссия. В её состав войдут специалисты Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, ГИМС, МЧС и профильных управлений администрации города. Первые рейды начнутся уже 16 мая.
«Традиционно комиссия по контролю за содержанием пляжей и мест массового отдыха проверит, как арендаторы выполняют все требования законодательства, – сказал Игорь Козюра, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства. – Арендаторы прибрежных территорий обязаны обеспечить пляжи спасателями, провести акарицидную обработку против клещей, обследовать морское дно с помощью водолазов, оснастить территории спасательными постами, медпунктами, радиосвязью и выполнить ряд других требований».
Арендаторы, которые не выполнят этих требования законодательства, не будут допущены к работе, добавляют специалисты.
На сегодняшний день комиссии предстоит проверить пляжи и места массового отдыха, находящиеся в муниципальной собственности. К таким пляжам относятся парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо и «Ривьера-Лагуна» на станции Санаторной, пляж в бухте Аякс на острове Русский и пляж ООО «ЛОТС» в бухте Лазурной. В числе мест отдыха – станция Чайка (левая сторона), мыс Токаревского, ул. 2-я Поселковая, 34 (Змеинка) и Садгородская, 23 (Садгород).
В этом году администрация города будет осуществлять контроль именно за этими местами. Остальные пляжи находятся в собственности федеральных органов.
Напомним, что администрация Владивостока намерена оформить пляжи на Русском острове в муниципальную собственность. Соответствующее обращение направлено в департамент имущественных отношений Министерства обороны РФ.
Официально купальный сезон во Владивостоке стартует 15 июня.
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