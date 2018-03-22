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Впервые имя дальневосточному леопарду выбрали пользователи соцсетей
Подписчики национального парка «Земля леопарда» в социальных сетях путем голосования выбрали имя для одной из редчайших крупных кошек мира. Теперь молодую самку дальневосточного леопарда под номером Leo 61F зовут Тайга.
Акция по выбору имени для пятнистого хищника стартовала в начале апреля 2018 года в рамках празднования шестилетия «Земли леопарда». На первом этапе подписчики национального парка в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники и Twitter предложили более 600 вариантов имен. Далее в группах было запущено голосование за пять вариантов, которые повторялись наиболее часто: Тайга, Пятнашка, Маруся, Весна или Надежда.
Голосование в соцсетях продолжалось неделю, за это время участие в нем приняло около 700 человек. Уже в первые имя «Тайга» вырвалось в лидеры, а к концу акции получило около 250 голосов – это в два раза больше количества, набранного каждым из других вариантов. С отрывом более чем в 100 голосов второе место заняло имя «Весна».
Отныне самка дальневосточного леопарда Leo 61F носит имя Тайга. Сотрудники национального парка «Земля леопарда» надеются, что это прекрасное имя поможет хищнице в успешной охоте и продолжении рода. Ведь Тайга – молодая самка, которая еще не была замечена с котятами, а, значит, радость материнства для нее еще впереди.
Leo 61F стала первым дальневосточным леопардом, имя для которого выбирали пользователи социальных сетей. Подписчики национального парка активно следят за новостями «Земли леопарда», а их предложения и слова благодарности зачастую становятся стимулом для новых проектов организации. Теперь интернет-друзья нацпарка стали Хранителем одного из редчайших хищников планеты и будут вместе следить за жизнью Тайги в социальных сетях.
Напомним, Leo 61F – молодая самка, живущая на юге «Земли леопарда». Впервые она попала в объектив фотоловушки в 2015 году. Судя по снимкам автоматических камер национального парка, три года назад она только вышла из-под материнской опеки, а, значит, сейчас ей приблизительно около 4-5 лет. Это удивительно грациозная кошка, очаровывающая своим стройным силуэтом.
Национальный парк «Земля леопарда» был образован в Приморском крае постановлением Правительства страны 5 апреля 2012 года. Под охраной учреждения находится около 70% ареала дальневосточного леопарда – самой редкой крупной кошки планеты. В минувшем году на территории нацпарка было зафиксировано 84 взрослых особей хищника.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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