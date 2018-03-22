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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 17 Апреля, 20:24 |
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Проект строительства кольцевой дороги во Владивостоке пообещал поддержать Трутнев
Об этом он заявил во вторник, 17 апреля, во Владивостоке по итогам совещания по вопросу развития инфраструктуры международного транспортного коридора «Приморье-2». Планы строительства этой дороги полпреду представил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.
Ранее глава региона провел переговоры с потенциальными инвесторами. Есть ряд заинтересованных компаний, готовых выполнить строительство объекта на условиях концессии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
Юрий Трутнев подчеркнул, что проект – перспективный и должен быть поддержан.
«С утра мы обсуждали проект строительства кольцевой дороги через остров Елена на остров Русский. Он начинает оформляться. Постараемся, чтобы он состоялся. Это красивый проект, который позволит разгрузить центр города, позволит остров Русский диверсифицировать с точки зрения транспортного сообщения, проводить спокойно ремонты существующих мостов. Будем этим тоже заниматься», – подчеркнул полпред.
Отметим, что участок дороги с Эгершельда на острова Елена и Русский – только первый этап строительства кольцевой дороги во Владивостоке.
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