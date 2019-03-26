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Количество рейсов катамарана на остров Попова увеличат
Об этом заявил Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с жителями острова во вторник, 16 апреля, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
Главный вопрос, который волновал местное население, – это транспортное сообщение с материком.
«Сейчас паром ходит редко, прямого сообщения с островом нет», – рассказали жители.
Олег Кожемяко поручил главе Владивостока Олегу Гуменюку увеличить частоту рейсов в летний период.
«С 1 июня катамаран на остров должен ходить не менее трех раз в сутки – утром, в обед и вечером», – заявил Губернатор.
Также по словам главы региона, на острове будут отремонтированы пирсы и дороги.
«В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация по ремонту пирсов, которые вышли из строя, чтобы они могли принимать соответствующие грузы и автомобили. Также рассмотрим вопрос по восстановлению дороги на острове Русский, которая позволит наладить транспортное сообщение с островом Попова через баржу», – добавил Олег Кожемяко.
Кроме того, островитянам будут предусмотрены субсидии за электроэнергию на выпечку хлеба и на приобретение угля, организована доставка дров.
Отметим, также в рамках рабочей поездки на остров Попова Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил местную поликлинику.
Здесь жителям оказывают доврачебную медико-санитарную помощь. В том числе круглосуточно работает с детьми фельдшер в амбулатории острова.
Губернатор Приморья поручил открыть в учреждении стоматологический и физиокабинеты.
«Также необходимо предусмотреть койки сестринского ухода. Жители должны получать необходимые процедуры», – заявил Олег Кожемяко.
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