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Приморье вместе с лесом потеряет лосося

В Год Лосося в Приморском и Хабаровском краях до 3,5 млн гектаров нерестоохранных полос рискуют потерять свой защитный статус

 

В бассейне Амура начался сбор подписей под петицией «Сохраним лес для людей и лососей!», адресованной Правительству РФ. Амурский филиал WWF России уверен: для того, чтобы быть услышанными «наверху», важен голос каждого человека в защиту нерестоохранных лесов и лососей.

В Международный год лосося-2019 в России под угрозой промышленных рубок оказались более 50 млн гектаров нерестоохранных лесов, предназначенных для сохранения рыбных запасов, в том числе лососей. По новому ФЗ № 538-ФЗ, ширина таких лесных полос сокращается с 1 км до 50-200 метров, то есть, станет от 5 до 20 раз меньше! В итоге, общая площадь нерестоохранных полос лесов уменьшится более чем в 10 раз, что поставит под угрозу деградации нерестилища тихоокеанских лососей, атлантического лосося (сёмги), осетровых, сиговых и других ценных видов рыб.

Новый ФЗ № 538-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений, связанных с обеспечением сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий», вступит в силу 1 июля 2019. Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Гринпис обратились к Президенту РФ Владимиру Путину, в Минприроды России, Рослесхоз и к депутатам Государственной Думы с просьбой срочно принять антикризисные меры, которые позволят минимизировать негативные последствия нового «закона о защитных лесах».

Экологи бассейна Амура уверены: для того, чтобы быть услышанными «наверху», важен голос каждого человека в защиту нерестоохранных лесов и лососей. Начиная с этой недели, в бассейне Амура стартовал сбор подписей под петицией «Сохраним лес для людей и лососей!», адресованной в Правительство РФ, и размещенной на Changе.org. Проблеме сохранения нерестоохранных полос была посвящена пресс-конференция, состоявшаяся сегодня во Владивостоке по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF).

«Новый закон о защитных лесах лишает охранного статуса 8/10 всех нерестоохранных полос. Это означает, что на большей части лесов, которые десятилетиями обеспечивали защиту нерестилищ, станут возможны сплошные рубки. Тем, кто знает подоплеку и историю возникновения самого закона, это не может не казаться злой иронией. Дело в том, что именно проблема промышленных рубок в защитных лесах, стала отправной точкой в подготовке закона. Десятилетия неустойчивых рубок в эксплуатационных лесах привели к их истощению, и лесозаготовители, которые не могли выбрать из леса весь причитающийся им объём древесины, принялись активно «хозяйствовать» в защитных лесах. Опасения за судьбу этих лесов стали причиной, по которой Президент дал поручение урегулировать этот вопрос. К сожалению, принятый закон прямо противоречит данному поручению, — говорит руководитель лесного отдела Амурского филиала WWF России Евгений Чувасов. — Взаимосвязь между реками, качеством воды в них и рубками в прилегающих лесах, очевидна. При этом сокращение ширины нерестоохранных полос более чем в 5 раз, предусматриваемое новым законом, производилось без какого-либо научного обоснования. Учитывая, что для полного восстановления вырубленных лесов требуются десятки и сотни лет, к этому вопросу нужно подходить с максимальной осторожностью. У нас перед глазами множество примеров других стран, которые уничтожили свои пойменные леса и теперь платят сторицей за их восстановление. Прямо сейчас, до вступления в силу нового закона, важно не допустить сокращения ширины нерестоохранных полос».

Водоохранные леса защищают пойменную зону водосбора от эррозии, а речную воду — от почвенных загрязнений. Регулирование влагооборота происходит за счет перехвата осадков кронами деревьев, усиления фильтрационной способности почв, снижения интенсивности стока воды в речную сеть.

«Во всех реках Приморья лососевые составляют ядро всех рыбных сообществ и наиболее чувствительны к малейшим изменениям условий среды обитания. Решающая роль лесов в гидрологии, а, следовательно, и продуктивности лососевых рек, изучена достаточно хорошо. Поскольку Приморский край находится в зоне влияния тропических циклонов, которые могут носить катастрофический характер, роль лесов в бассейнах рек многократно возрастает, — комментирует начальник отдела содержания гидробионтов дальневосточных-рек и озер Приморского океанариума, к.б.н. Анатолий Семенченко. — Сокращение площади и ширины нерестоохранных полос может напрямую повлиять на отдельных особей и на среду обитания рыб. Результат – снижение кормовой продуктивности водных объектов и сокращение площади дна, которые используются лососями для нереста. Даже небольшое изменение фракционного состава грунта нерестовых бугров изменяет их фильтрационную способность, и существенно снижает выживаемость развивающихся икринок, личинок и мальков лососей. Грунт является важным субстратом для формирования пойменной растительности для обеспечения тени над ручьями. На затененных участках русла сохраняется низкая температура воды, так необходимая для жизни всех лососей».

В Приморском и Хабаровском краях до 3,5 млн. гектаров нерестоохранных полос рискуют потерять свой защитный статус. Необходимо отметить, что на юге Дальнего Востока эти леса не только выполняют важную функцию защиты водных ресурсов, но также являются центрами концентрации биоразнообразия.

«К существующим проблемам регулирования промысла лососей на Амуре и распределению промысловой нагрузки в низовьях Амура, В Год лосося неожиданно добавилась новая угроза— сокращения нерестоохранных полос. Если это произойдет, Дальний Восток потеряет не только пойменные леса, важные для жизни человека и сохранения биоразнообразия, но и тихоокеанских лососей, которые заходят в реки на нерест. Пока защитные леса и рыбные ресурсы остаются под угрозой, надо использовать все шансы, чтобы их спасти. Амурский филиал WWF России подготовил петицию «Сохраним лес для людей и лососей!», адресованную Правительству РФ. Петиция размешена на Changе.org, и любой человек может поставить свою подпись в защиту леса и лососей. Мы оповестили о сборе подписей в соцсетях всего 4 дня назад, и, благодаря «сарафанному радио», уже удалось собрать почти 2000 голосов. Это говорит о неравнодушии людей и остроте возникшей проблемы. Я уверена, что вместе мы сможем повлиять на решение Правительства и защитить нерестоохранные полосы», — говорит координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России Ольга Чеблукова, координатор Года лосося в Амурском экорегионе.

В петиции «Сохраним лес для людей и лососей!» мы просим Правительство Российской Федерации принять срочные меры по стабилизации ситуации с сохранением нерестоохранных полос лесов:

∙ Остановить вступление в силу федерального закона от 27 декабря 2018 года № 538-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений, связанных с обеспечением сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий» до выработки обоснованных критериев установления нерестоохранных полос лесов, с учетом мнения научного сообщества и общественности;

∙ Организовать широкое экспертное и общественное обсуждение проблемы нерестоохранных полос лесов и проведение соответствующих научных исследований;

∙ По итогам обсуждения и исследований внести в Лесной кодекс поправки, определяющие обоснованные критерии установления нерестоохранных полос лесов, которые будут обеспечивать сохранение нерестилищ ценных видов рыб;

∙  До принятия научно обоснованного решения поручить Рослесхозу не согласовывать предложения от субъектов Российской Федерации по изменению существующих границ нерестооохранных полос.

«Общественность — великая сила. У нас на Дальнем Востоке уже есть опыт, когда, благодаря широкому общественному движению, удалось достучаться до высших эшелонов власти и исправить ситуацию. Правда, не всегда это получалось быстро — слишком сильно лесопромышленное лобби, — говорит Петр Осипов, директор Амурского филиала WWF России. — Так, почти три года длилась кампания в защиту кедра корейского, который лишился природоохранного статуса после принятия нового Лесного кодекса в 2007 году и нещадно рубился в Приморье и Хабаровском крае. На защиту кедра-кормильца вставали целыми селами. В 2010 году, накануне Тигриного саммита, кедр корейский, наконец, был внесен в список пород, заготовка древесины которых запрещена, его рубки были прекращены. Новая угроза, уже над старовозрастными кедровниками, местами обитания амурского тигра, нависла в начале 2017 года, когда менялись Правила заготовки древесины и, как следствие, были созданы условия для интенсивной заготовки древесины в кедровых лесах. Опять же, с участием общественности, эту опасность удалось отвести: ошибка была признана технической и исправлена в течение месяца. Я надеюсь, что петиция WWF «Сохраним лес для людей и лососей», адресованная Правительству России, будет поддержана не только дальневосточниками, но и жителями других регионов нашей страны. И решение в защиту нерестоохранных полос будет принято до вступления в силу нового ФЗ. Лес и рыба — это очень много, это близко и понятно каждому, и это нельзя потерять».

Подпишите петицию «Сохраним лес для людей и лососей!»

 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: гол лосося  wwf 


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