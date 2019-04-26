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17 Мая 2019, 10:19 | Регион сегодня |

Приморье хочет стать центром притяжения

Приморье попытается на ударить в грязь лицом на "Улице Дальнего Востока". Предыдущие попытки были неудачными

На выставке «Улица Дальнего Востока» в дни пятого Восточного экономического форума Приморье представит обновленный павильон, концепция которого уже разработана. Об этом было доложено губернатору региона Олегу Кожемяко в ходе заседания организационного штаба по подготовке юбилейного ВЭФ, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

По словам директора департамента экономики и развития предпринимательства края Натальи Набойченко, основная идея экспозиции в 2019 году – «Приморье – центр притяжения».

Экспозиция будет состоять из трех тематических блоков – фан-сектор «Открывай мир из Владивостока», посвященный туризму в регионе. Гости выставки смогут спланировать путешествие по Приморью с посещением исторических и природных достопримечательностей, в том числе и по следам экспедиций Арсеньева, по археологическим памятникам края. Здесь же можно будет выбрать и туры по странам АТР.

Второй блок – зона проектов «Центр новых возможностей», где будут продемонстрированы успешные проекты резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток. В их числе – строительство рыбоперерабатывающих заводов в Большом Камне и ТОР «Надеждинская», презентация построенных АО «Композитное кораблестроение» судов на акватории бухты Аякс, высокотехнологичные проекты –подводный измерительный буй для гидрографических измерений, технология управления морской техникой с параллельным синхронным движением катеров на воде.

«Владивосток – центр притяжения» – так названа третья зона экспозиции. Здесь будут представлены масштабные проекты, которые изменят облик города, среди которых ВКАД, строительство музейного и театрально-образовательного центров на сопке Орлиная, Керлинг-центра, Медкластера на Русском острове.

«Фишками» павильона станет используемый второй этаж, на котором разместятся терраса и кафе, уличная фотозона с лодками «дракон». Предусмотрена сцена и амфитеатр для выступления творческих коллективов, в том числе и артистов Мариинского театра.

Олег Кожемяко поручил включить в экспозицию те объекты, которые уже получили подтверждение и будут воплощаться в жизнь. Среди них – строительство моста на остров Елена и автомобильная развязка в районе Некрасовской, а также мастер- план развития Владивостока, разрабатываемый вместе с японцами. 

«Концепция, технико-экономическое обоснование развития острова Русский, проекты по развитию города должны быть представлены на нашем павильоне в интерактивном режиме. Эти проекты шаг за шагом мы уже начинаем отрабатывать», – подчеркнул Губернатор.

Как доложил руководитель подразделения во Владивостоке фонда «Росконгресс» Максим Яковенко, в рамках Восточного экономического форума в этом году пройдут новые мероприятия.

«Это и Дальневосточный агропромышленный фестиваль в рамках выставки “Улица Дальнего Востока”, Российско-Китайский форум СМИ, конференция по истории международных отношений между Россией и Китаем, Российско-Сингапурская Межправительственная комиссия высокого уровня, конференция “Общее экономическое пространство от Тихого до Атлантического океана”. Планируется проработать подписание соглашения мэрами городов Лиссабона и Владивостока», – пояснил он.

Глава Приморья подчеркнул, нужно приложить все усилия, чтобы форум прошел на высоком уровне, учитывая предыдущий опыт организации мероприятия. 

Автор фото - Марина Божко.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ВЭФ  Кожемяко  Приморье 


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