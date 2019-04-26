|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 19 Мая, 05:43 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Сбербанк продолжает набор в бесплатную школу программирования
По результатам четырехнедельного отборочного интенсива лучшие будут приглашены на полноценное обучение. Обучение в школе бесплатное: стать студентом может любой желающий в возрасте от 18 лет, прошедший отбор, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Сбербанк продолжает набор кандидатов для участия в летних четырехнедельных курсах программирования в «Школе 21».
Отборочные «бассейны» пройдут в июне, июле и августе, а полноценное обучение для студентов, прошедших летние четырехнедельные курсы, начнется 2 сентября 2019 года.
Чтобы стать студентом, кандидаты должны пройти две онлайн-игры на сайте «Школы 21», по результатам прохождения которых лучшие будут приглашены на бесплатные отборочные четырехнедельные интенсивные курсы по программированию («бассейны»). По их итогам студенты имеют шанс поступить на длительное обучение, которое продолжается от 1,5 до 4 лет — в зависимости от темпа и способностей учащегося. Обучение в «Школе 21» бесплатное. С каждым потоком в школе растет процент учащихся-девушек. Стать студентом может любой желающий старше 18 лет, прошедший конкурс.
Светлана Инфимовская, руководитель «Школы 21»:
«Конечно, лето традиционно воспринимается как время для отдыха, но вместе с тем для многих это время свободы от обычных обязательств, именно это дает удобную возможность за четыре недели придать новый импульс своему профессиональному развитию, а может и вовсе круто повернуть ход карьеры. Уникальный формат обучения не только цифровым, но и коммуникационным навыкам, предлагаемый “Школой 21”, позволит каждому выбрать свою индивидуальную траекторию стремительного прогресса».
«Школа 21», образовательная инициатива Сбербанка, начала работу в ноябре 2018 года. Она готовит специалистов мирового уровня в области информационных технологий (ИТ) по уникальной методике: без расписания и учителей. Название школы отражает количество уровней подготовки и объем знаний, необходимых профессионалу в XXI веке. Школа будет ежегодно выпускать до 1000 программистов. Она создана в рамках соглашения между Сбербанком и Ассоциацией Ecole 42 — организацией, которая за 5 лет существования стала одним из мировых лидеров ИТ-образования.
«Бассейн» — это крайне интенсивное обучение программированию, испытание на прочность, основная задача которого — познакомить участников с методологией обучения и отобрать самых мотивированных для дальнейшей учебы. Учащиеся получают доступ к системе на высококлассно оборудованных рабочих местах и решают постепенно усложняющиеся задачи. В месяц они выполняют десятки сложнейших заданий в группах и индивидуально. Необходимую информацию ищут самостоятельно и в сжатые сроки (дедлайны).
Таким образом, все учащиеся, независимо от личного опыта в программировании, сталкиваются со сложностями. Многие уже имеют техническое образование, в том числе компьютерное, но высок и процент людей с гуманитарным образованием — они начинают программировать с нуля.
- Сбербанк продолжает набор в бесплатную школу программирования
- Приморье хочет стать центром притяжения
- В Приморье туристам предлагают природные виды "на миллион долларов"
- Дороги Владивостока дождались капитального ремонта
- В Приморье в два раза подешевела курица
- Драме "Коридор бессмертия" посвятили круглый стол "Без права на вымысел"
- Компания с оборотом $45 млрд поможет вывести о.Русский на передовую финансовых технологий
- Фестиваль мидий открывается во Владивостоке
- Vladivostok Boat Show продлится три дня
- От практики до трудоустройства: студенты выбирают ННК-Приморнефтепродукт
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.