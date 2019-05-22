|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 17 Июня, 12:53 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Русском острове взялись за грунтовые дороги
Спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» вновь вышла на грунтовые дороги Русского острова. Здесь после дождей выравнивают и отсыпают дорожное полотно, чтобы обеспечить более комфортный проезд автотранспорту, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
В управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока рассказывают, что за дорогами следят в постоянном режиме. После непогоды на некоторых участках образовались неровности, которые сейчас устраняют.
«Работы ведутся на грунтовых дорогах, ведущих к посёлкам Русского. Здесь работают автогрейдеры и самосвалы», - отметили дорожники.
Напомним, что администрация Владивостока объявила открытые аукционы на поиск подрядчиков, которым в ближайшее время предстоит заняться ремонтом дорог на острове Русский. На острове появится около 8 километров нового асфальта: 3,5 километра - в Поспелово, порядка 2,5 километров - в Парисе и около 2 километров - на улице Экипажной.
«На дороге в посёлке Поспелово дорожники уложат новые водопропускные трубы, заменят слабые грунты и уложат новый асфальт на участке протяженностью почти 3,5 километра», - отмечают специалисты.
На улице Экипажной ремонт проведут от дома № 60 до остановки «Школа № 15». Здесь установят водопропускные трубы общей длиной 360 метров, уложат новое асфальтовое покрытие более чем на 16,5 тыс. квадратных метров, смонтируют бортовые камни и уложат покрытие на 2 тыс. квадратных метров на тротуаре. Также установят новые лестничные марши.
«Помимо этого подрядчики отремонтируют и дорогу протяженностью около 2,5 километров в Парисе», - добавили дорожники.
Напомним, что в этом году на Русском для удобства островитян установят также 14 новых остановочных павильонов.
Фото МБУ «Содержание городских территорий»
- На Русском острове взялись за грунтовые дороги
- Хабаровский край край теряет инвестиционную привлекательность
- В Китае подняли вопрос строительства моста Дунин–Полтавка
- В Приморье у границы с Китаем и Северной Кореей строится новый туристический комплекс
- Более миллиона пассажиров обслужили в аэропорту Владивостока
- Редчайшая птица мировой орнитофауны поселилась в Приморье
- Олег Кожемяко встретился с дольщиками Снеговой Пади
- Приморский край признали третьим в стране по туристской привлекательности
- В Приморье поднимают продовольственный патриотизм
- Юные читатели с нетерпением ждут продолжения "Приключений Кати и Марка"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.