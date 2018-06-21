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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 18 Июля, 02:14 |
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В Приморье появится морское такси и новый развлекательный центр
31 заявка на заключение соглашений об инвестиционной деятельности на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток поступила в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» на минувшей неделе. Потенциальные резиденты готовы инвестировать 7,6 млрд рублей в проекты, реализация которых позволит создать 756 новых рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Восемь заявок поступили от предпринимателей, желающих реализовать проекты на дальневосточных территориях опережающего развития.
В Приморском крае на территории опережающего развития «Надеждинская» ООО «Р/З Артель Приморья 2018» собирается создать рыбоперерабатывающий завод, компания «Банком Фуд» - производить пищевые продукты.
23 потенциальных инвестора нацелились на реализацию проектов в режиме Свободного порта Владивосток. Компании «СтройИнвестГрупп», «ИСК «ШМСК», «Бородинская, 7», «Сервис-Групп», «Аврора ДМС Групп» и «Стройфин» планируют реализовать проекты в сфере жилищного строительства.
Предприятия «АРДИМ», «ОНИКС», «ИПЦ», «Адонис» и «Привилегия» заинтересованы в инвестициях в проекты по строительству объекта бытового обслуживания, магазинов и кафе.
ООО «Развитие», ИП Шайденко В.Г., «Юдифь», «Владпаркинг» и «Рефтерминал» намереваются создать административные центры, складской комплекс, гаражи для хранения индивидуального автотранспорта и операционный парк контейнеров.
Построить трансформаторную подстанцию во Владивостоке в планах компании «ЭНЕРГЕТИК», НПО «ЭлКор» намеревается использовать статус резидента СПВ для организации производства алюминиевых лодок и щитового оборудования на территории города Артема в Приморском крае.
В ТОР «Камчатка» ООО СХП «Елизовский Свинокомплекс» намерено модернизировать и реконструировать Елизовский свинокомплекс в статусе резидента. С проектом по строительству и эксплуатации рекреационно-гостиничного комплекса выступила компания «Спутник». Автомобильную стоянку планирует построить ООО «Каньон».
В ТОР «Хабаровск» компания «ДВТГ ТЭО» планирует заниматься расширением парка подвижного состава, а также изготовлением европоддонов для размещения и крепления грузов в полувагонах. Новое предприятие по модернизации судов прибрежного плавания, организации перевалки и перевозки груза от причальной стенки к крупнотоннажным судам на рейде порта Беринговский может появиться в ТОР «Беринговский». Инициатор проекта – компания «Беринговский морпорт».
В ТОР «Горный воздух» на Сахалине компания «Русский двор» может построить банный комплекс.
По оценке генерального директора АО «КРДВ» Дениса Тихонова, уже сейчас новые предприятия создаются на всем Дальнем Востоке – от Чукотки до Приморья, от Камчатки до Якутии: «К концу 2017 года было реализовано 83 проекта с общей суммой инвестиций 157,8 млрд рублей, создано более 8 000 новых рабочих мест. И этот процесс продолжается постоянно. На 2018 года мы поставили себе еще более амбициозные планы – довести количество резидентов до 1 130 (с объемом заявленных инвестиций 3,5 трлн руб. и созданием 95 тысяч новых рабочих мест) и обеспечить реализацию 146 проектов».
В общей сложности сегодня на рассмотрении в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» находятся 83 заявки на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток, объем инвестиционного портфеля составляет 48,6 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать 4382 новых рабочих места.
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Вах, а когда появится что нибудь реально путнее. кроме, развлекухи и заманухи , для чинайцев. . . новость то ни о чём. . . У Нормальных людей - это БЫТОВУХА. . . . . Само, сабой разумеющееся, А тут . . . Супер - пупер "" Достижение"" . . .
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