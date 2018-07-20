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17 Августа 2018, 14:45 | Регион сегодня

Банк "Открытие" готов к большим инвестициям в Приморье

В планах управляющего РОО "Приморский" банка "Открытие" на ближайший год – экспансия на территории Приморского края за счет открытия офисов в Уссурийске и Находке

Сеть банка «Открытие» в 2018-2019 гг в Приморском крае прирастет за счет присоединения Бинбанка и Росгосстрах банка, а также открытия новых офисов на территории субъекта. Об этом рассказал на пресс-встрече бизнес-лидер банковской группы «Открытие» в регионе Сергей Михайлюков.

В планах управляющего РОО «Приморский» банка «Открытие» на ближайший год – экспансия на территории Приморского края за счет открытия офисов в Уссурийске и Находке. Ориентировочно, «Открытие» появится в этих городах в первой половине 2019 года, уже сейчас идет подготовка к расширению географии присутствия. Сейчас в субъекте располагаются один офис банка «Открытие» и четыре – Бинбанка.

За счет объединения с банковской сетью Бинбанка, которое фактически уже произошло (в настоящее время идет процесс IT-интеграции банковских платформ этой структуры и Открытия, с выбором наиболее прогрессивных решений, а также гармонизация условий обслуживания), банк «Открытие» в разы нарастил количество банкоматов, которыми могут пользоваться на максимально удобных условиях его клиенты. Объединенная банкоматная сеть сейчас близка к 50 единицам в городе Владивостоке.

Юридическое объединение финансовых структур и начало ребрендинга отделений Бинбанка в соответствии с фирменным стилем ФГ «Открытие» запланировано на 1 января 2019 года. К этому времени вся продуктовая линейка банков будет унифицирована – именно сейчас идет разработка единых продуктовых решений, в составе рабочей группы активно участвуют региональные топ-менеджеры.

«В Приморском крае мы нацелены на активное взаимодействие с субъектами малого и среднего бизнеса, но также мы заинтересованы и в сотрудничестве с организациями сегмента крупного инвестиционного бизнеса. В зоне нашего внимания в регионе – отраслевые, в том числе государственные, компании. В том числе работающие в сфере морского транспорта, судостроения, торговли, услуг населению. Своим клиентам, помимо востребованных продуктовых решений (кредиты на различных условиях, банковские гарантии, зарплатные проекты, инвестиционные продукты и так далее), мы уже сейчас готовы предложить качественные, удобные форматы дистанционного обслуживания. Сервис – это одно из приоритетных направлений в стратегии развития банка «Открытие» до 2020 года, утвержденной в нынешнем году», – обозначил реперные точки деятельности в регионе Сергей Михайлюков.

К концу 2020 года банк «Открытие» в Приморском крае намерен, согласно стратегии развития, сформировать кредитный портфель в размере более 10 млрд. рублей. Наряду с повышением уровня сервиса, кредитование является одним из стратегических направлений деятельности обновленного банка. «Мы готовы к большим инвестициям – так, чтобы это реально, позитивно отразилось на экономике территории. Как государственный банк, имеющий доступ к дешевым ресурсам, мы можем кредитовать на весьма выгодных условиях, кроме того, предлагая интересные решения в этой сфере зарплатным клиентам. По моим прогнозам, половина будущего кредитного портфеля придется на корпоративный бизнес, оставшаяся доля будет поделена между малым и средним бизнесом», – поделился планами менеджер. Несмотря на снижение активности бизнеса в регионе в последние годы в связи с рядом факторов, «жизнь берет свое и неизбежно возникнет восстановление спроса на кредитование для развития экономики края».

Уже к концу 2018 года кредитный портфель банка «Открытие» в Приморском крае должен превысить 3 млрд рублей, ощутимый прирост запланирован на четвертый квартал года.

Основные составляющие успеха в банковском деле Сергей Михайлюков, имеющий опыт руководства в ключевых банковских структурах Приморского края, а также за его пределами, обозначил следующим образом: «50% успеха – это так называемая договороспособность, умение индивидуально, эффективно работать с клиентом. И другие 50% успеха, очевидно – это лучшее ценовое предложение на рынке. Клиенты сейчас очень бережно относятся к заработанным деньгам и гибко реагируют на малейшие изменения. Над формированием грамотной продуктовой линейки, интересной нашим как давним, так и потенциальным клиентам, мы именно сейчас и работаем. Все возможности для этого у нас есть», – резюмировал управляющий банка «Открытие».

Досье "Дальневосточного капитала": Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно-значимым банком. Банк работает на финансовом рынке с 1993 года. «Открытие» — универсальный банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. «Открытие» сегодня – это полностью диверсифицированная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят банки «Траст» и «Росгосстрах банк», а также компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «НПФ Лукойл-гарант», «НПФ электроэнергетики», «НПФ «РГС» (пенсионная индустрия) и «Открытие Брокер» (брокерские услуги). По состоянию на 1 марта капитал банка «Открытие» по российским стандартам финансовой отчетности составил 201 млрд рублей, активы — 1,6 трлн рублей. На сегодняшний день у банка большой запас по капиталу, а по размеру активов банк «Открытие» занимает 6 место на российском рынке. Клиентская база банка «Открытие» насчитывает порядка 190 000 юридических лиц и более 2,7 млн физических лиц, в том числе премиальных клиентов. Более 440 отделений банка различного формата расположены в 61 экономически значимом регионе России. 

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

 

Теги: банк  Открытие 


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Комментарии
  • Псевдщ95оним15:46, 17.08.2018

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