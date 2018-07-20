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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 17 Августа, 16:55 |
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Во Владивостоке массовое поедание краба растянется на 10 дней
С 17 по 27 сентября во Владивостоке состоится третий фестиваль камчатских крабов «Держи Краба!». В этом году фестиваль станет общероссийским, объединив рестораны в самых разных городах нашей страны.
На Дальнем Востоке камчатский краб будет продаваться по специальной цене, которая остается неизменной на протяжении всех лет существования фестиваля – всего 900 рублей за килограмм, что гораздо ниже закупочной стоимости. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с рыбаками Дальнего Востока. Важная особенность – краб подается к столу живым, взвешивается и затем готовится для гостя, все рестораны-участники оборудованы аквариумами. А в ресторанах России гостям предложат по фестивальной цене крабовые клешни с авторскими соусами от шеф-поваров. Прием заявок от ресторанов на участие в фестивале продлится до 25 августа на сайте.
Во время фестиваля рестораны готовят синего камчатского краба. По размерам он близок к камчатскому и равношипому крабам. Это один из немногих видов камчатского краба, промысел которого официально разрешен в этот период времени.
Среди всех дальневосточных морепродуктов краб занимает особое место. Но продуктом массового потребления его не назовешь даже на Дальнем Востоке. Краб всегда был символом роскоши и богатства, предметом национальной гордости и одним из самых популярных продуктов на экспорт. Познакомить россиян со вкусом главного российского деликатеса – одна из задач фестиваля.
Впервые фестиваль «Держи краба!» прошел во Владивостоке в 2016 году, он продлился всего неделю и стал самым заметным гастрономическим событием в жизни города – горожане и туристы съели за семь дней пару тонн краба. Из-за высокого спроса в ресторанах пришлось даже вводить ограничения на продажу краба – один краб на компанию до семи человек. В 2017 году фестиваль шел уже две недели, а к Владивостоку присоединился Хабаровск, Сахалин, Находка и Уссурийск. Высокий интерес фестиваль вызвал у туристов из Кореи и Китая — некоторые путешественники начали бронировать столы в ресторанах еще зимой. В этот раз фестиваль продлится десять дней и охватит все крупные города России.
Фестиваль проводится при поддержке Туристско-информационного центра Приморского края, региональных и федеральных СМИ: впервые на Дальнем Востоке появилось такое направление как «гастрономический туризм», с 2017 года ведущие турагентства начали предлагать туры на период проведения фестиваля.
Организатором фестиваля третий год подряд выступает Паназиатский ресторан Zuma. «Лучшему региональному ресторану России – 2017» по версии ресторанного рейтинга журнала GQ с первого года удалось привлечь к участию в проекте самые крупные и популярные рестораны. Каждый год программа фестиваля становится все насыщенней, помимо предложения по меню добавляются мастер-классы, специальные мероприятия и гастрольные ужины. По традиции крабовый ужин-закрытие фестиваля, который объединяет лучших поваров, проходит также в Zuma.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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