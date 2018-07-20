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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 17 Августа, 16:55 |
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Курорт стоимостью 73,7 млрд рублей станет самым дорогим проектом Приморья на ВЭФ
Презентация инвестиционных проектов, реализуемых на территории Дальнего Востока, предусмотрена программой четвертого Восточного экономического форума, который пройдет 11-13 сентября на острове Русском во Владивостоке. Бизнесмены региона заявили для отбора уже более 160 проектов, из них почти 30 – от Приморского края.
Как отмечают организаторы мероприятия, участникам форума будут представлены те проекты, которые отвечают целям и задачам, определенным «майским» Указом Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Речь идет о строительстве социальной инфраструктуры, использовании нового высокотехнологичного оборудования, увеличении численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства и других направлениях.
К отбору представлены 166 проектов от каждой территории Дальнего Востока. Большая часть из них касается таких отраслей, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, включая топливно-энергетические, туризм.
Приморский край подал 29 заявок – это инвестиционные проекты в сфере горнодобывающей промышленности, производства пищевых продуктов, металлургического производства, туризма и другие.
«Общий объем инвестиций по предлагаемым сегодня проектам составляет около 275 миллиардов рублей», – отметили в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края.
Самых дорогостоящий проект, стоимостью 73,7 миллиарда рублей, заявила АО «Корпорация развития Приморского края» – это интегрированный развлекательный курорт «Приморье».
Инвестиционные объекты курорта будут отвечать международным стандартам и включат в себя 3-, 4- и 5-звездочные отели, торговые, выставочные и развлекательные центры, аквапарк, яхт-клуб, горнолыжный спуск, благоустроенные пляжи и рекреационную территорию, рестораны, кафе. В рамках реализации инвестиционного проекта планируется построить 14 развлекательных комплексов общей площадью более 1 миллиона квадратных метров и номерным фондом – свыше 7,3 тысячи единиц.
В настоящее время введен в эксплуатацию гостиничный комплекс с казино Tigre de Cristal, на котором создано около тысячи рабочих мест, с момента открытия налоговые поступления увеличились до 647,4 миллионов рублей. Ежемесячно комплекс посещают до 33 тысяч человек. На стадии проектирования и строительства в ИРК «Приморье» сегодня находятся следующие инвесторы: ООО «Приморский Энтертейнмент Резортз Сити», ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим», ООО «Гейминг Групп Приморье» и ЗАО «Шамбала».
«Уникальность инвестиционного проекта заключается в географическом положении, в радиусе двух-трех часов полета от курорта проживает около 400 миллионов человек. Его расположение предполагает высокую доступность для туристов из стран Азии. Кроме того, введен упрощенный визовый режим для въезжающих на территории Свободного порта Владивосток. Для инвесторов предусмотрены налоговые каникулы и самые низкие в мире налоговые ставки на игорный бизнес», – значится в описании проекта.
По словам руководства Приморья, данный проект имеет большое значение для социально-экономического развития края, поэтому Администрация региона и девелопер проекта – Корпорация развития Приморского края – будут прикладывать все усилия для его реализации и завершения строительства в сроки, прописанные в генеральном плане инвестпроекта. Региональная Администрация нацелена на создание максимально комфортных условий для работы инвесторов.
Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР.
В настоящее время Приморье активно готовится к проведению форума. Краевой организационный штаб возглавляет лично глава региона Андрей Тарасенко. Планируется, что в ВЭФ–2018 примут участие не менее 6 тысяч гостей.
Екатерина Века, Veka_ea@primorsky.ru
Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)
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