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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке открыт первый на Дальнем Востоке коммерческий арбитраж
Арбитражный центр при АНО «Институт современного арбитража» открыл первое региональное отделение – Дальневосточное отделение во Владивостоке. В Дальневосточном отделении могут рассматриваться внутренние и международные арбитражные споры с участием российских и иностранных сторон.
«Некоторые споры, например, корпоративные можно разрешить частным порядком через арбитражные институты. Для этого действуют специальные общественные организации, получившие разрешение Правительства России. Деятельность подобных третейских судов регулируется законодательством», – уточнил статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков.
Услугами дальневосточного представительства Института современного арбитража могут воспользоваться дальневосточные компании, инвесторы из стран Азии и другие стороны, для которых дальневосточный регион является удобным местом арбитража и проведения устных слушаний.
Как прокомментировали в Арбитражном центре при Институте современного арбитража, дальневосточное отделение обладает всеми необходимыми возможностями для качественного администрирования арбитража, в том числе современными помещениями, оборудованными средствами аудио- и видеоконференцсвязи. Любые документы, относящиеся к арбитражу, могут быть поданы теперь не только в главный офис Арбитражного центра в Москве, но и непосредственно во Владивостоке.
В ближайшее время Арбитражный центр собирается также утвердить базу специалистов Дальневосточного отделения, в которую войдут арбитры из дальневосточного региона, а также государств Азиатско-Тихоокеанского региона, заинтересованные в участии и рассмотрении споров в рамках Дальневосточного отделения.
На полях ВЭФ 2017 в присутствии статс-секретаря – заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павла Волкова и Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека – заместителя Министра юстиции Российской Федерации Михаила Гальперина было подписано соглашение о сотрудничестве между АНО «Институт современного арбитража» и Японской арбитражной ассоциацией.
В рамках указанного соглашения стороны договорились содействовать арбитражу как средству урегулирования международных споров в России и Японии, а также прилагать все усилия для развития международного арбитража на практике и в теории. Предполагается что Институт и Ассоциация будут сотрудничать в развитии нормативно-правовой базы международного арбитража, организации конференций, семинаров и практических тренингов по международному арбитражу.
Японская арбитражная ассоциация намерена открыть арбитражный центр в Японии для урегулирования споров, в том числе с участием компаний из России и Японии.
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