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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье инвестор СПВ построит более 43 000 кв.м. жилья
Компания «Зима Южная» ведет комплексное освоение территории в населенном пункте Вольно-Надеждинское Приморского края. В рамках проекта создается новый жилой микрорайон «Надеждинское Полесье».
Статус резидента свободного порта Владивосток компания получила в апреле 2016 года. Объем осуществленных инвестиций составляет более 500 млн рублей.
В настоящее время введены в эксплуатацию два жилых дома (№1, №2), локальные очистные сооружения, создана инженерная инфраструктура, ведутся работы по возведению монолитных железобетонных каркасов еще четырех многоквартирных домов (№2-6), срок ввода в эксплуатацию которых запланирован в начале 2019 года.
Как отмечает генеральный директор компании «Зима Южная» Алексей Бойко: «Идея проекта возникла в связи с созданием особых экономических режимов на Дальнем Востоке - ТОР и СПВ. Мы предполагали, что развитие территорий и запуск инвестиционных проектов потребует обеспечение жильем работников вновь создаваемых предприятий, в том числе, в ТОР «Надеждинская», близ которого расположен жилой микрорайон».
Доля инвестиционного участия компании-застройщика в создании микрорайона составляет более 93 %. В настоящее время участники долевого строительства, которые приобрели жилье в комплексе, уже получили квартиры в введённых в эксплуатацию домах.
Застройщиком уделено особое внимание планировке территории микрорайона, обеспечивающей благоприятный «микроклимат» загородной жизни.
В целом микрорайон будет состоять из 9 десятиэтажных многоквартирных жилых домов с социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой. На территории «Надеждинского Полесья» будут созданы детский сад, магазины и другие организации бытового обслуживания населения.
Всего до конца 2020 года застройщиком будет введено в эксплуатацию более 43 000 кв.м. жилья.
«Изначально ориентированный на создание жилья для семей работников предприятий территорий опережающего развития, проект позволяет приобрести всем гражданам новое и доступное жилье, в полной мере отвечающее требованиям современной комфортной городской жизни, расположенное всего в 30 километрах от административного центра», - говорит инвестор.
В настоящее время в рамках режима СПВ реализуется 40 компаний, инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства. Возводятся как многоэтажные жилые комплексы, так и ведется малоэтажное строительство. Общий объем частных инвестиций составляет более 56,8 млрд рублей.
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