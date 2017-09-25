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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Для участников проектов Свободного порта Владивосток разработают специальную ипотеку
Для Дальнего Востока нужно разрабатывать специальные ипотечные программы. Такие меры способны удержать население, повысив привлекательность региона, и стимулировать рождаемость, заявил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.
«Мы предлагаем сформировать специальные ипотечные продукты для Дальнего Востока. Понимая всю ограниченность ресурсов, предлагаем для начала сформировать льготную ипотеку для отдельных групп и категорий граждан. Например, для сотрудников и работников производств в рамках территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток. Такие программы можно создавать с привлечением работодателей. Аналогично мы предлагаем рассмотреть и сформировать подобные предложения для многодетных семей, уменьшая ставку с увеличением числа детей в семье. Это позволило бы решить вопросы и демографическим развитием Дальнего Востока», - считает Сергей Качаев.
Как отметил замминистра, в рамках концепции демографической политики Дальнего Востока до 2025 года, утвержденной Правительством России, разработан целый комплекс поддержки жилищного строительства в сфере ипотечного кредитования, налогообложения недвижимости и возможности привлечения ресурсов населения в эту сферу. Для достижения привлекательной ставки по ипотеке рассматриваются возможности бюджета и средства компаний, реализующих проекты на территории ДФО.
По словам генерального директора АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК) Александра Плутника, для развития строительного комплекса необходима системная работа всех участников рынка, включая застройщиков.
«Без развития жилищного строительства, без роста предложения жилья все наши усилия по повышению доступности жилья, повышению спроса на него не дадут ожидаемого эффекта. Если не будет развития жилищного комплекса просто снижение ипотечной ставки может привести к росту стоимости жилья», - сказал он.
Как отметил глава АИЖК, регионы могут существенно повлиять на снижение стоимости ипотеки. АИЖК совместно с региональными органами власти реализует в субъектах страны программы ипотечного кредитования по сниженным ставкам. Базовая ставка АИЖК сейчас составляет 9,5% годовых. За счет субсидирования из региональных бюджетов для отдельных категорий граждан ставка АИЖК снижается дополнительно до 7-8%.
Одним из механизмов решения жилищного вопроса Александр Плутник назвал строительство арендного жилья для привлечения современных кадров и специалистов, которые приезжают работать в регионы. Таким примером является строительство арендного жилья для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда» и инжинирингового центра на территории опережающего развития Большой Камень в Приморском крае. АИЖК финансирует строительство 5,7 тыс. квартир общей площадью 283,5 тыс. кв. м для сотрудников судостроительного комплекса. Это позволит обеспечить жильем более 14 тыс. человек. Александр Плутник отметил, что АИЖК готово рассмотреть подобные проекты и в других регионах Дальнего Востока и совместно с предприятиями создавать арендный жилищный фонд для сотрудников предприятий в субъектах.
Отметим, что последние годы на Дальнем Востоке регионами при активном участии Минстроя России реализуются программы жилищного строительства – это строительство жилья экономического класса, доступного арендного жилья, поддержка молодых семей, в том числе многодетных в получении жилья, льготное ипотечное кредитование и иные проекты.
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