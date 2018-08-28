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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке университет Токай открыл свое первое представительство в России
Университет Токай (Япония) открыл свое представительство в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Это первое представительство японского вуза в России. Об этом сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Работа постоянного офиса зарубежного вуза позволит сторонам активнее развивать образовательное и научное сотрудничество, обмениваться студентами и преподавателями. В ближайшее время также будет открыто представительство ДВФУ в кампусе Университета Токай в Токио. В частности, руководство двух вузов намерено более интенсивно проводить академические обмены и научные исследования, создавать новые совместные образовательные программы.
Российский офис стал шестым зарубежным представительством университета Токай.
Напомним, ДВФУ развивает связи с Японией. Заключены партнерские соглашения с более 40 вузами и научными центрами страны, проводятся обмены студентами и преподавателями, совместные исследования и конференции, публикуются научные статьи. С 1994 года на о. Хоккайдо работает филиал ДВФУ — первый и единственный филиал российского университета в Японии.
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