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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 17 Июля, 17:11 |
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Предоставление электронных государственных услуг обсуждают в Приморье
На совещание во Владивосток съехались представители всех субъектов Дальневосточного федерального округа. В течение двух дней под председательством заместителя Полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе Владимира Пригорнева и заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Олега Фомичева участники будут обсуждать ряд важных вопросов. Это создание сети многофункциональных центров предоставления государственных услуг, перевод услуг в сеть Интернет и внедрение в регионах оценки регулирующего воздействия.
Открывая совещание, Владимир Миклушевский подчеркнул, что обсуждаемый указ – один из системных.
«Многие из Указов являются социально направленными, а чтобы их выполнить, нужно совершенствовать систему государственного управления», - отметил глава региона.
Работа по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных услуг уже идет в Приморье. К 2015 году Указ Президента будет выполнен. Он предусматривает, что 90 процентов населения края будет обеспечена доступом к государственным и муниципальным услугам по принципу «единого окна».
Отметим, Приморье сегодня является лидером среди субъектов РФ по статистике Единого портала услуг. На сайте www.gosuslugi.ru уже зарегистрировано 15 процентов населения края.
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