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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке "МегаФон" поддержал "Благое дело"
Денежные средства будут направлены на приобретение красок, глазурей, кистей и инструментов, необходимых для изготовления и росписи керамики, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон".
Уже 8 лет «Благое дело» помогает социально-психологической адаптации детей и молодых людей, страдающих ментальными заболеваниями. Художники, дизайнеры и керамисты Владивостока занимаются с ребятами изготовлением и росписью игрушек, сувениров, изделий из глины.
«Такая арт-терапия очень важна для особенных людей, - говорит директор АНО «Благое дело» художник Геннадий Антропов. - Погружение в творчество позволяет раскрыть собственные возможности людей с ограничениями по здоровью, повысить личную самооценку, пережить позитивные эмоции, недоступные в обычной жизни. При этом наш проект – сугубо добровольческий и все волонтерские занятия с инвалидами проводятся на безвозмездной основе. Работы наших подопечных уже знают и покупают, у нас много заказов, и все-таки средств всегда не хватает, ведь кисти, краски, глазури требуются всегда и в больших количествах. Несколько лет мы планируем приобрести механический раскатчик глиняных пластов, но всегда находятся более насущные нужды. Теперь, благодаря сертификату компании «МегаФон», мы сможем приобрести и раскатчик, и расходные материалы, и турнетки – крутящиеся подставки для росписи изделий, и еще много полезных мелочей».
«МегаФон» - социально ответственная компания, мы не можем стоять в стороне от проблем, которые существуют в нашем обществе. Мы решили поддержать некоммерческую организацию «Благое дело» прежде всего потому, что работа Геннадия Антропова и его коллег вызывает огромное человеческое уважение, - говорит Евгений Ермоленко, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». - Содействуя реабилитации и социальной адаптации инвалидов, обучая тех, кого долгое время считали в принципе необучаемыми, они делают наш мир лучше и добрее. Мы рады тому, что можем внести свой вклад в эту «эстафету добра» и сделать жизнь вокруг нас чуточку лучше».
Напомним, в феврале этого года Геннадий Антропов получил специальный приз от «МегаФона» в рамках подведения итогов III региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.
Досье "Дальневосточного капитала": Автономная некоммерческая организация "Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело»" зарегистрирована во Владивостоке 25 марта 2008 года и отметила в этом году свое шестилетие. Это социальный добровольческий проект, все работы участники проекта проводят на безвозмездной основе. Проект объединяет команду специалистов (керамистов, художников и дизайнеров), которые занимаются разработкой программ для развития творческих способностей людей с ограниченными возможностями. Приоритетным направлением является социально-психологическая адаптация инвалидов по зрению, детей и взрослых с отставанием развитии, поддержка семей, воспитывающих детей с ментальной инвалидностью, развитие доступной арт-среды для людей с ограничениями по здоровью.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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