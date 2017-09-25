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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Путин поручил создать в Свободном порту Владивосток финансовый суд
Правительству страны и Банку России поручено в срок до 1 марта 2018 года представить предложения по созданию в Свободном порту Владивосток (СПВ) специализированного финансового суда.
Предполагается, что данный институт будет рассматривать споры между инвесторами в СПВ, затем данная практика может быть распространена на территории опережающего развития и, возможно, другие особые экономические зоны.
По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в России сформировано хорошее законодательство, но существует серьезная проблема с правоприменительной практикой, а суды не всегда бывают объективными.
"Суды должны быть абсолютно независимые, обладающие серьезным корпусом профессиональных судей. У нас сложные экономические дела, а судьи зачастую не обладают необходимым уровнем знаний", - прокомментировал Борис Титов, бизнес-омбудсмен.
Ранее о необходимости разработки комплекса мер по защите прав инвесторов говорили на совместной коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Генеральной прокуратуры. Глава Минвостокразвития Александр Галушка заявил об избыточном давлении на предпринимателей со стороны надзорных органов и привел «антирейтинг» контролирующих органов, составленный на основе опроса предпринимателей. Лидирующие позиции в нем заняли налоговая служба, Роспотребнадзор и Россельхознадзор.
«Мы видим, что государственная политика, сформулированная Президентом страны, воплощенная в новых федеральных законах, направлена на одно, а правоприменение, мягко выражаясь, на другое», – отметил Министр.
Он также предложил предоставить деловым объединениям право представлять интересы предпринимателей в суде, подавать коллективные иски в их защиту, включая иски в интересах неограниченного круга лиц.
Напомним, 6 сентября во Владивостоке Президент России Владимир Путин провёл во Владивостоке заседание президиума Государственного совета, посвящённое вопросам комплексного социально-экономического развития регионов Дальнего Востока. Как отметил глава государства, темой обсуждения стало «создание условий для достижения в каждом его регионе уже к середине следующего десятилетия качественных, очевидных для всех изменений».
«Считаю возможным поставить конкретную задачу: в предстоящие три года все дальневосточные субъекты Федерации должны войти в первую половину национального рейтинга регионов по качеству делового климата. Это значит, что интенсивность, динамика позитивных изменений на Дальнем Востоке должна быть действительно опережающей», – подчеркнул Владимир Путин.
Создана межведомственная рабочая группа Минвостокразвития и Генпрокуратуры по защите прав инвесторов на Дальнем Востоке
Темами прошедшего на Дальнем Востоке президиума Государственного совета стали улучшение качества жизни дальневосточников, реализация программы «Дальневосточный гектар», реализация инвестиционных проектов, формирование конкурентоспособного в масштабе Азиатско-Тихоокеанского региона инвестиционного климата и режимов осуществления инвестиций.
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