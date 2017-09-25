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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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ВТБ профинансировал предприятия Приморья почти на 6 млрд рублей в 3 квартале
«В третьем квартале средства получили региональные предприятия рыбной промышленности, торговли и пищепрома, транспортной отрасли и автомобилестроения. С начала года ВТБ выдал приморским предприятиям более 23 миллиардов рублей – на 75% больше, чем годом ранее», - отметил руководитель ВТБ в Приморском крае Максим Костин.
Кредитно-документарный портфель по среднему бизнесу ВТБ в Приморском крае на 1 октября составил 22,9 млрд рублей (рост к аналогичному периоду прошлого года 12%).
В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть составляют рыбная промышленность (37%), оборонная (16%), торговля (13%), энергетика (11%).
Досье "Дальневосточного капитала": Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки. Группа ВТБ сегодня обладает уникальной для российских банков международной сетью, которая насчитывает более 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира. По состоянию на 30 июня 2017 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (12 608,9 млрд рублей) и средствам клиентов (9 515,8 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% голосующих акций. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru
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