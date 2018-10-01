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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 17 Октября, 15:10 |
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"Приморцам нечего опасаться, они могут и дальше спокойно жить, работать..."
Об этом заявил врио губернатора края Олег Кожемяко на встрече с жителями Артема во вторник, 16 октября, сообщиу журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Вопрос о возможном введении в Приморье определенной нормы потребления электроэнергии, когда часть ее люди оплачивают по небольшому тарифу, а все, что сверх – по более высокой стоимости, звучит практически на каждой встрече Олега Кожемяко с жителями края. Так, об этом люди говорили на встречах с врио губернатора в Уссурийске, Арсеньеве, Михайловском районе.
Олег Кожемяко отметил, что такая информация – лишь слухи.
«Я задавал такой вопрос Председателю Правительства Дмитрию Медведеву на встрече 10 октября. Он сказал, что для Приморья такая норма вводиться однозначно не будет. Это же мне подтвердил заместитель Председателя Правительства Дмитрий Козак. Приморцам нечего опасаться, они могут и дальше спокойно жить, работать, пользоваться электроприборами», – подчеркнул Олег Кожемяко.
Напомним, врио Губернатора Приморья посетил с рабочим визитом Артемовский городской округ во вторник, 16 октября.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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НЕ верю. . . . . . . . . . . . . Никому уже в этой стране НЕ ВЕРЮ!!!!!!!!!! Один тоже обещал, что пенсионный возраст поднимать не будут - И ЧТО??????????
Вах. . . . . . . . . . Кожемяко то Крут однако. . . . . . . . Не обольщайтесь. . . . . граждане. . . . . едрос . он и африке едрос. обещам, но не выполням. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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