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Безработным поднимут размер пособия
Президентом России Владимиром Путиным подписан закон № 350-ФЗ от 3 октября 2018 года, в котором предусмотрены мероприятия по изменению параметров пенсионной системы.
«Этот закон также вводит серьезные изменения в законодательство о занятости. Во-первых, с 1 января 2019 года будет повышен размер пособия по безработице: максимальный – до 8 000 рублей и минимальный – до 1 500 рублей, – сообщил глава Минтруда РФ Максим Топилин. – Введены новые гарантии для предпенсионеров, и максимальный размер пособия по безработице для этой категории граждан будет установлен в размере 11 280 рублей».
Топилин обратил внимание, что в законодательстве уточнено понятие категории лиц предпенсионного возраста – это граждане, которые находятся в возрасте до пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. Он также отметил, что норма о том, что за два года человек может уйти на досрочную пенсию по законодательству о занятости сохранила свое действие.
«Основные изменения касаются условий получений пособия, – подчеркнул министр. – С 1 января все поправки вступают в силу. С этой даты мы применяем и новые размеры пособия, и новые периоды, и новые категории».
В связи с этим глава Минтруда России акцентировал внимание на необходимости информирования населения об изменениях в законодательстве, сообщает Министерство труда и социального развития РФ.
В Приморье отмечается снижение уровня безработицы. По данным Департамента труда и социального развития Приморского края, в сентябре в Приморье официальная цифра безработных составила около 9000 человек.
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