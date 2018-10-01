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Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом

3300 человек поучаствовали в закрытии Фестиваля тайги

Фестиваль тайги стал для WWF России и Союза пчеловодов Приморского края еще одной площадкой для привлечения внимания общественности к ценности недревесных ресурсов леса, медоносной липе и таежному пчеловодству.

Фестиваль тайги, организованный некоммерческим Тихоокеанским туристическим союзом (ТТС) и проектом «Открой Владивосток» при поддержке WWF России, во второй раз состоялся в Приморье. С 29 сентября по 14 октября он объединил множество мероприятий и партнеров, нацеленных на создание и продвижение бренда Уссурийской тайги, формирование в обществе ответственного отношении к лесным ресурсам, гармонизацию взаимоотношений человека и природы.

 
Евгений Лепешкин. Фото WWF России.
 

«Уссурийская тайга служит домом для таких редких хищников как амурский тигр и дальневосточный леопард. Мы постоянно убеждаемся в том, что в современном мире ее разнообразие может кормить не только этих величественных зверей, но и давать бесценные блага нашему обществу. Кедровые орехи, липовый таежный мед, лимонник и элеутерококк – лишь немногие примеры тех даров тайги, что позволяют одним получать устойчивый заработок и возможность трудится без уничтожения лесов вокруг, а другим – продукцию высочайших целебных и вкусовых свойств. Фестиваль тайги дает нам возможность за древесиной увидеть лес с его многочисленными ресурсами, научиться бережному и грамотному отношению к нему», — говорит ведущий координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России Евгений Лепешкин.

На территории Дальнего Востока произрастает более 300 видов медоносной флоры. В восьмидесятых-девяностых годах прошлого столетия в Приморье насчитывалось 250-300 тысяч пчелиных семей. К сожалению, сегодня их в крае всего около 75 тысяч. Миссия фестиваля тайги – поддерживать ответственное освоение Уссурийской тайги через популяризацию её даров, где приморский мёд является одним из самых ценных продуктов.

ВИДЕО Медведь и Тигр, встреча в аэропорту и на пасеке Ольга Сасс / WWF России

На таежную пасеку отправились сразу после встречи в аэропорту 28 сентября необычный гость Taigafest — сибирский Медведь – лицо бренда I’m Siberian, прилетевший авиакомпанией «Аврора» из Новосибирска во Владивосток, и хозяин уссурийской тайги Амурский Тигр. В сопровождении журналистов Медведь и Тигр отведали липового меда у пасечника Андрея Сколова, зам. председателя правления Союза пчеловодов Приморского края, отдохнули с дороги в апидомиках и узнали о том, чем богата Уссурийская тайга и почему нельзя рубить липу. На Taigafest автор проекта по современной популяризации Сибири на глобальном уровне I’m Siberian Владимир Черепанов прочитал лекцию о том, как построить успешный бренд, основанный на локальности, а 30 сентября Медведь принял участие в шествии на День Тигра во Владивостоке.

 


 

 

 

 

Медовая тема Taigafest была продолжена на Медовом полднике 10 октября в ресторане русской кухни "Гусь-Карась". Польза приморского мёда и его вкусовые качества остаются недооценёнными – считает бренд-шеф ресторана «Гусь-карась» Максим Сырников. Он представил меню, которое раскрывает вкус приморского мёда не в ущерб его полезности. Производитель мёда из Чугуевки Виктор Белецкий рассказал журналистам и блогерам о пользе уникального приморского продукта, а заместитель председатель правления Союза пчеловодов Приморского края Андрей Янчук, пчеловод из Анучинского района, уделил внимание фестивалю меда в Анучино и нюансам ведения пчеловодства в Приморье. От теории перешли к практике: гостям предложили продегустировать ставленный мед, сбитень, медовый рогалик, медовую коврижку и, конечно, разные сорта меда от Союза пчеловодов.

«Пчеловоды неразрывно связаны с тайгой, потому что 95% медоносов на Дальнем Востоке находятся в лесах. Поэтому Фестиваль тайги — это одновременно и фестиваль пчеловодства, на котором мы можем показать со всех сторон преимущества и уникальность наших приморских медов — липового, диморфантового, цветочного, меда из бархата амурского и других. Союз пчеловодов выполняет координирующую работу, объединяет пчеловодов, и первая наша задача – наконец-то добиться полного запрета вырубки липы на территории региона. Надеюсь, что до конца года этот вопрос решиться не просто обещанием, а закроется окончательно и с запретом заготовки древесины липы пчеловодство как отрасль получит основу для развития. Мы стараемся привлечь все больше компетентных эффективных специалистов в орбиту приморского пчеловодства, для того чтобы повышать качество продукциии экспортный потенциал нашего меда. Более того, сейчас на базе Приморского союза пчеловодов планируется создать Дальневосточную ассоциацию пчеловодства, которая будет отстаивать и защищать интересы пчеловодов всего региона», – комментирует Рамиль Еникеев, председатель Союза пчеловодов Приморского края.

Заключительным аккордом Фестиваля тайги, со сладкой медовой нотой, стал 13 октября праздник в арт-парке «Штыковские пруды»: его посетили 3300 человек! Полезный мед исключительно высокого качества на праздничной ярмарке Taigafest представили пасеки Приморской сельскохозяйственной академии, Приморского НИИ сельского хозяйства и Андрея Сколова, который в Союзе пчеловодов отвечает как раз за качество продукции. Настоящим чудом для детей и взрослых стал стеклянный улей, который позволил наблюдать за пчелиной семьей, а об особенностях жизни пчел рассказал Максим Шаров, заведующий лабораторией пчеловодства НИИ сельского хозяйства.

 
Татьяна Заречнева, директор по развитию дестинации и спецпроектам Тихоокеанского туристического союза, руководитель проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food.
 

«Мне лично как жителю региона обидно, что сейчас все знают башкирский мёд, но приморский мёд не на слуху. А почему? Потому что не было системных попыток сделать из него бренд. Понятно, что не хватает поддержки государства, не решены вопросы с вырубкой липы и другие… Но с нашей стороны мы можем помочь закрепить этот бренд в головах у людей и научить их гордиться локальными продуктами, – комментирует Татьяна Заречнева, директор по развитию дестинации и спецпроектам Тихоокеанского туристического союза, руководитель проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food. — Проводя и первый, и второй Taigafest, мы с командой понимали, что это тема сложная и долгоиграющая. На втором году нам важно было понять, есть ли прогресс — с точки зрения интереса людей, освоения таёжных продуктов шеф-поварами, поставщиков... Мы видим, что движение есть, а значит, будем «раскачивать» таёжную тему дальше. Возможно, Taigafest выйдет за границы Дальнего Востока. Наши гости из Сибири восхищены проектом Pacific Russia Food и Taigafest, и мы надеемся, что в будущем сможем сделать Taigafest сибирско-дальневосточным: тайга у нас разная, но цели построения сильных брендов регионов, продвижения внутреннего туризма и локальных продуктов совпадают».

События фестиваля в Instagram в аккаунте @taigafest и на сайте Фестиваля тайги.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

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