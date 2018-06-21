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Вторник| 03 Июля, 21:09 |
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Во Владивостоке дальневосточный леопард стал героем радиомоста
Сегодня самая редка кошка планеты, обитающая в Приморье, и вопросы ее сохранения стали одной из тем радиомоста, связавшего Владивосток со всеми регионами нашей страны в рамках медиа-проекта «Радио России» едет по России».
Свой 25-летний юбилей главная государственная радиостанция страны отмечает грандиозным проектом «Радио России» едет по России». Путешествую по краям и весям, журналисты из Москвы вместе с коллегами из регионов связывают нитями радиоэфира отдельные уголки страны со всей нашей необъятной Родиной, рассказывают о самом интересном и примечательном.
Эта неделя открылась радиомостом из Владивостока. А что характерно для Приморья? История, флот и, конечно же, природа уникального края, где Тихий океан целует материк, а тигры и леопарды грациозно лавируют под кедрами и лианами. О дикой природе шел разговор с гостями студии. Интересы Дальневосточного морского заповедника представляла начальник отдела экологического просвещения Анна Гульбина - один из организаторов музея «Природа моря и ее охрана», с первого дня работающая в этом заповеднике - без малого 40 лет! А затем, шагнув в эфире из заповедной акватории на берег южного Приморья, героем радиомоста стал обитающий здесь дальневосточный леопард.
Интересы этой кошки – самой редкой на планете, на протяжении 20 лет работы в России отстаивает Всемирный фонд дикой природы (WWF), принимавший непосредственное участие в создании национального нарка «Земля леопарда». О повадках дальневосточного леопарда, тропического зверя, научившегося жить в снегах и морозах России, слушателям рассказал Василий Солкин, заместитель директора Амурского филиала WWF России, известный кинодокументалист, у которого давняя история взаимоотношений с этой пятнистой кошкой.
«Мы пригласили Василия Солкина, потому что, более увлеченного леопардами человека и такого великолепного рассказчика, наверно не найти. Эфир получился настолько интересным, что по признанию ведущего московской студии Дмитрия Борисова — «он слушал разговор, не отрываясь», - делится впечатлениями ведущая Приморского радио Юлия Бояшова.
Свою деятельность в Приморье Василий Солкин начинал как военный журналист Тихоокеанского флота. Потом стал научным сотрудником Тихоокеанского института географии, где ему довелось попасть в команду «первопроходцев», осваивающих способы отлова живых тигров и леопардов для проекта радиотрекинга. Затем решил совместить две профессии и без отрыва от научного производства создал маленький медиа-холдинг «Зов тайги», который уже двадцать лет выпускает одноименный журнал (сейчас – в электронном виде). Им создано более тридцати фильмов про дикую природу Дальнего Востока, завоевавших множество призов на российских и международных кинофестивалях. Одна из последних его киноработ о леопарде - реалити-шоу «Пятнистая семейка» и «Пятнистая семейка»-2, совместный проект нацпарка «Земля леопарда» и WWF России, рассказывающий о жизни реальной леопардиной семьи.
«Когда тридцать лет назад я впервые увидел живого дальневосточного леопарда на фоне соплеменных гор – это была любовь с первого взгляда, - говорит Василий Солкин. - С первого взгляда и на всю оставшуюся жизнь. Поэтому из девяти документальных фильмов, посвященных этому зверю, только один рассказывает о жизни леопарда, а все остальные – это призыв его сохранить».
Сегодня об этом редком звере, благодаря Радио России, вещая из Приморья, рассказали на всю страну.
На фото Константина ЛОБКОВА: Василий Солкин у лабаза для съемки леопарда.
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