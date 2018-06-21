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Трехлетний бюджет впервые принят В Приморском крае
На заседании Законодательного Собрания Приморского края в третьем чтении принят бюджет Приморского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
Принятию бюджета предшествовало его обсуждение в профильных комитетах приморского парламента, мнение по поводу отдельных статей высказывали руководители территорий края. В итоге был сформирован документ, получивший поддержку подавляющего большинства депутатов.
По мнению законодателей, в бюджете на 2013 год удалось сохранить баланс между социальными обязательствами и развитием отраслей экономики, предусмотрены инвестиции в капитальное строительство, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Основные параметры бюджета на 2013 год следующие: доходная часть - 63,7 миллиарда рублей, расходная - 72,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 8,8 миллиарда.
Плановые показатели на 2014 год: доходы – 64,2 миллиарда, расходы – 70,6 миллиарда, на 2015 год доходы – 70,2 миллиарда, расходы – 73,3 миллиарда рублей.
Впервые в Приморском крае принят трёхлетний бюджет. Это даёт возможности долгосрочного планирования расходных обязательств. Ещё одна особенность нового бюджета – то, что он базируется на государственных программах. Программный принцип позволит системно подходить к решению важных для края вопросов.
Также депутаты поддержали законопроект об изменениях бюджета 2012 года. Это позволит до конца года использовать дополнительные средства, поступившие в бюджет, в том числе из федерального бюджета.
Доходная часть бюджета-2012 выросла на 1,4 миллиарда рублей. Средства будут направлены на повышение оплаты труда педагогов, реконструкцию краевого онкодиспансера и строительство психиатрической клиники, и другие значимые направления.
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