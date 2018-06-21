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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Владивостокcкая таможня выявила нарушения валютного законодательства на сумму 1,3 млрд рублей
Контроль оказался эффективным - сумма выявленных нарушений валютного законодательства составила около 1,3 миллиарда рублей.
95% (1,23 миллиарда рублей) от общего количества составляют нарушения, связанные с невозвратом в Россию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию Таможенного союза (не полученные на таможенной территории) товары. Остальные нарушения обусловлены невыполнением порядка или несоблюдением сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, а также нарушением правил оформления паспортов сделок.
По выявленным нарушениям за отчетный период возбуждено 109 дел об административных нарушениях (подавляющее большинство по ч. 5 ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях). Назначено административных наказаний на сумму 193,34 миллиона рублей.
Кроме того, в результате проверок шести организаций выявлено 13 случаев нарушений с признаками уголовного преступления по ст. 193 УК РФ на сумму более 1,2 миллиарда рублей. По данным фактам уже возбуждено 4 уголовных дела по статье 193 Уголовного кодекса на сумму 347,08 миллиона рублей (2 дела возбуждено Дальневосточной оперативной таможней). В аналогичном периоде прошлого года возбуждено 1 уголовное дело, сообщила DVKAPITAL Виктория Шамашева, пресс-секретарь Владивостокской таможни.
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