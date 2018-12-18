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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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18 Декабря 2018, 10:20Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие": К любому делу нужно подходить творчески Объединенный банк "Открытие" по итогам 2018 года продемонстрировал значительный рост кредитования в сегменте розничного бизнеса, укрепил отношения с малым и средним бизнесом и вывел на дальневосточный рынок целый ряд комплексных, инновационных банковских продуктов.
18 Декабря 2018, 10:00Ксения Плетцер, руководитель Гарантийного фонда Приморского края: Как своему собственному достижению радуюсь победам наших клиентов Институты развития, созданные в Приморском крае, стали надежной опорой для предпринимателей. И не только благодаря финансовой поддержке, но и консалтинговой помощи, которую готовы оказать бизнесу их специалисты.
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17 Декабря 2018, 10:45 | Регион сегодня |
Олег Кожемяко одержал победу на выборах губернатора Приморья
В Приморье подведены предварительные итоги выборов Губернатора края после обработки 100% бюллетеней на всех избирательных участках.
По словам секретаря Избирательной комиссии Приморского края Натальи Камаевой, всего в голосовании 16 декабря приняли участие 46,35% избирателей – это 680 098 приморцев, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
«После обработки 100% бюллетеней Андрей Андрейченко набрал 25,16%, Олег Кожемяко – 61,88%, Алексей Тимченко – 5,17%, Роза Чемерис – 3,8%. Таким образом, Олег Кожемяко набрал более 50% голосов, и в соответствии с законодательством будет признан избранным Губернатором Приморья», – сообщила она.
Наталья Камаева также добавила, что в Избирательную комиссию жалобы на подвозы и подкупы избирателей не поступали.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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