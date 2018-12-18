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Во Владивостоке завершаются испытания новейшего корвета
Экипаж новейшего корвета проекта 20380 «Громкий», построенного на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота, завершает проведение морской части государственных испытаний корабля в полигонах боевой подготовки флота, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в отделе информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.
В ходе проведения государственных испытаний экипаж корабля и представители заводской сдаточной команды совместно с членами государственной приемной комиссии провели маневренные и скоростные испытания корвета, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружения корабля. В частности, были проведены ракетные и артиллерийские стрельбы по надводным, воздушным и береговым целям, выполнено порядка 30 взлетов и посадок корабельных вертолётов Ка-27 на палубу корвета, отработаны задачи противовоздушной и противолодочной обороны корабля.
К обеспечению государственных испытаний новейшего корвета на различных этапах привлекалось до 10 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, ракетоносцы Ту-22М3 Дальней авиации, истребители МиГ-31 и Су-35 истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО ВВО, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ.
После завершения государственных испытаний и подписания приёмопередаточного акта на корабле будет торжественно поднят Военно-Морской флаг и корвет официально войдет в состав сил Тихоокеанского флота.
Досье "Дальневосточного капитала": «Громкий» является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Корабли этого проекта были разработаны Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта. 31 августа корвет «Громкий» для прохождения заключительного этапа испытаний был доставлен во Владивосток с Амурского судостроительного завода. Длина корвета - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода - до 27 узлов.
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