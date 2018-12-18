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Первое казино в Приморье Tigre de Cristal заработало 42 миллиона долларов

За счет строительства второго объекта масштаб всего проекта компании будет расширен в три раза. Инвестор готов вложить 500 млн долларов

Резидент развлекательного курорта «Приморье» – гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal увеличил финансовые показатели по итогам девяти месяцев 2018 года. Инвестор готов вложить 500 миллионов долларов США в строительство второй очереди, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.   

По сообщению тайваньской компании Firich Enterprises Co Ltd.*, гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal по итогам трех кварталов 2018 года увеличил чистую прибыль. Также возросло количество гостей комплекса.

«Выручка Tigre de Cristal за первые три квартала 2018 года достигла 42 миллионов долларов США, что немного ниже, чем за аналогичный период 2017 года. Но чистая прибыль после уплаты всех соответствующих налогов показала рост и составила 6 миллионов долларов США за первые три квартала этого года, по сравнению с 4 миллионами долларов США, зафиксированными в предыдущем году», – сообщили представители компании Firich.

Помимо этого, за первые девять месяцев 2018 года гостиница комплекса Tigre de Cristal разместила 238 тысяч гостей, что больше показателей 2017 года – тогда отель принял чуть более 219 тысяч человек. Основной поток гостей прибывает из северных провинций КНР, а также из Южной Кореи и Японии. По информации департамента туризма Приморского края, общее количество посетителей комплекса составило более 400 тысяч человек.

Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» является самым масштабным туристским проектом на Дальнем Востоке России. На его территории планируется открытие 12 гостинично-развлекательных комплексов с казино, а также развлекательных объектов: аквапарка, горнолыжного склона, парковой зоны, гольф-поля, пляжной зоны

«Интегрированный развлекательный курорт “Приморье” станет одним из основных туристских объектов, который будет привлекать туристов в наш регион. Сейчас с этой задачей прекрасно справляется первый объект курорта – Tigre de Cristal. Для наших гостей из северо-восточной Азии визит в комплекс является обязательным в рамках развлекательной программы посещения Приморского края. Для нас очень важно, что мы обладаем таким эксклюзивным ресурсом. Также мы приветствуем инициативу наших инвесторов развивать неигровой сектор, это заставляет с оптимизмом смотреть в будущее. Территория будет развиваться и укреплять свой статус одного из ключевых туристских проектов не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока», – заявил директор департамента Константин Шестаков.

В сообщении компании-инвестора говорится, что разработка проекта второй фазы казино-курорта Tigre de Cristal находится в финальной стадии.

«За счет строительства второго объекта масштаб всего проекта компании казино будет расширен в три раза благодаря большему количеству гостиничных номеров, помещений для отдыха и игровых площадей», – отметили представители компании.

Ранее сообщалось, что «Фаза 2А» подразумевает строительство гостиницы, казино, крытого пляжного клуба и торгового центра премиум-класса с бутиками топовых мировых брендов и возможностью беспошлинной торговли. В первую фазу второго этапа планируется инвестировать от 250 до 300 миллионов долларов США. Завершить проект в «Приморье» компания планирует в конце 2020 года – начале 2021 года. Общая стоимость реализации проекта «Фаза 2А» будет стоить 500 миллионов долларов США.

Напомним, интегрированный развлекательный курорт «Приморье» является самым масштабным туристским проектом на Дальнем Востоке России. На его территории планируется открытие 12 гостинично-развлекательных комплексов с казино, а также развлекательных объектов: аквапарка, горнолыжного склона, парковой зоны, гольф-поля, пляжной зоны. Общий объем инвестиций составляет 107 миллиардов рублей. Открытие двух новых объектов, Naga Vladivostok и Shambala, запланировано на 2020 год. Ожидается увеличение турпотока до 1,2 миллионов человек в год.

Досье "Дальневосточного капитала": Компания First Steamship Company Limited является одной из передовых компаний Тайваня по ведению судоходной деятельности и осуществлению морских перевозок – с 1965 года она занимает лидирующие позиции в АТР. Также компания работает по таким направлениям, как недвижимость, ритейлинг (брендовые магазины) и ведение туристских услуг на территории материкового Китая. В данный момент руководство First Steamship Company Limited увидело перспективы в инвестировании в игорную деятельность, сейчас компания является основным владельцем акций компании Summit Ascent – оператора Tigre de Cristal.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: tigre de cristal  казино 


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Комментарии
  • Псевдоним20:12, 17.12.2018

    Не заработало 42млн долларов, а нае"ало людей на 42 млн долларов. Надо называть вещи своими именами
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