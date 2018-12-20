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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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300 тыс. приморцев пользуются мобильным приложением, признанным одним из лучших в мире
Приложение «Госуслуги», разработанное Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, вошло в шорт-лист шестой ежегодной международной премии Best m-Government Service Award в номинации «Доступное правительство».
Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморья, в последние годы приложение пользуется большим спросом у жителей России и у приморцев, в частности, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
«Это очень удобно – можно пользоваться практически всем спектром услуг на ходу. Приложение также сообщает пользователю о наличии задолженностей и автомобильных штрафов, оплачивать которые можно в режиме онлайн. Напоминает о необходимости заменить документы, срок которых истекает в ближайшее время. На сегодняшний день приложение установили уже более 300 тысяч жителей Приморского края», – пояснили в ведомстве.
Оценили функционал и работоспособность приложения и на мировом уровне. Сервис вошел в шорт-лист престижной международной премии Best m-Government Service Award в номинации «Доступное правительство», где были представлены мобильные приложения государственных органов власти из многих стран.
Отметим, обновленное приложение «Госуслуги» доступно пользователям всех мобильных платформ. Скачать его для устройств, работающих на платформе iOS и Android, можно по адресу: m.gosuslugi.ru.
Напомним, что в Приморском крае ведется активная работа по увеличению количества и повышению качества предоставления электронных услуг. Зарегистрироваться на Едином портале можно как самостоятельно на сайте, так и с помощью сотрудников многофункциональных центров «Мои документы». На сегодняшний день здесь можно получить более 300 услуг федеральных, региональных и муниципальных ведомств.
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