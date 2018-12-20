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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 18 Января, 19:39 |
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Экспертный совет премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток возглавит мастер политических коммуникаций
Андрей Запеклый окончил Российский государственный гуманитарный университет, где получил высшее историческое образование и там же обучался в аспирантуре. Предметом изучения был политический процесс России начала 20-го века.
Вся трудовая деятельность Андрея Запеклого связана с политическими коммуникациями. С 1994 года занимался политической аналитикой, сотрудничал с экспертной группой "Панорама", был одним из основателей Центра политической информации, в 1997-1998 годах работал в исполкоме движения "Наш дом - Россия".
С 1999 года начал активную деятельность в сфере PR-сопровождения электоральных, позже также политических. Был участником и руководителем свыше 30 избирательных кампаний более чем в 10 российских регионах (в т. ч. в Сахалинской области и на Камчатке), а также в Латвии, Киргизии и Казахстане. Участвовал также в реализации корпоративных проектов, в частности компании "Ростелеком".
С 2009 по 2015 год работал в органах власти Сахалинской области, занимал должности директора департамента информационной политики директора департамента информационной политики, заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства, помощника губернатора по взаимодействию со СМИ.
Стоит отметить, что Андрей Запеклый входит в состав экспертного совета премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток с момента основания (2011 г). А в 2014 году был ее Председателем.
Состав жюри премии 2018 года включает в себя 15 экспертов в области PR, маркетинга СМИ из Москвы, Хабаровска, Владивостока, Читы. Ранее оглашенный список жюри дополнил эксперт в области маркетинговых коммуникаций - Лариса Ловушкина, Директор Консалтингового Агентства «IMCommunications».
Открытые защиты проектов - финалистов, очное голосование жюри и церемония награждения пройдут 1 февраля во Владивостоке, в Коворкинг-центре DOM (ул.Тигровая,30, 11 этаж)
Оператором мероприятия в ДВФО традиционно выступает Коммуникационное агентство «АГТ-Восток».
Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованию к оформлению проектов и прочие полезные сведения можно получить на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru.
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