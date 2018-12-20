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Аэропорт Владивосток вновь набирает команду "Тайных пассажиров"
Международный аэропорт Владивосток подвел итоги программы «Тайный пассажир» за 2018 год. Участники программы, которые отправили в адрес аэропорта самые информативные отчеты, были награждены от воздушной гавани Приморья памятными подарками, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе АО "Международный аэропорт Владивосток".
Программа «Тайный пассажир» работает в аэропорту с 2011 года. На сегодняшний день программа является эффективным каналом обратной связи и одним из способов мониторинга качества обслуживания пассажиров.
В 2018 году тайными пассажирами были отмечены следующие положительные изменения в аэропорту Владивосток: маршрутная сеть аэропорта пополнилась новыми регулярными рейсами, в аэровокзале открылись - зона комфортного ожидания для пассажиров, новая торговая галерея и консолидированный пункт предполетного досмотра. Для удобства пассажиров на круглосуточных парковках снижены тарифы на услуги и установлена автоматизированная система учета, оплачивать услуги в паркоматах стало возможно по безналичному расчету.
Также введен ряд улучшений для маломобильных пассажиров - для слабовидящих людей была разработана специальная версия сайта и установлены тактильные мнемосхемы в лифтах аэровокзального комплекса, которые помогают свободно и без посторонней помощи ориентироваться в пространстве.
Максим Пахолюк, участник программы «Тайный пассажир»:
- В 2018 году я достаточно много летал по Дальнему Востоку и ради эксперимента решил принять участие в программе «Тайный пассажир» аэропорта Владивосток, захотелось поделиться своими наблюдениями. Очень приятно было получить обратную связь по оставленным мною отзывам, надеюсь, они помогут аэропорту Владивостока стать еще лучше!
Международный аэропорт Владивосток планирует продолжить программу «Тайный пассажир» в 2019 году и приглашает всех авиапутешественников принять в ней участие. Условия и сроки программы опубликованы на официальном сайте компании.
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