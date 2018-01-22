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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 18 Февраля, 19:27 |
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Лидеров приморского бизнеса по итогам 2017 года назовут в середине апреля
Ежегодная региональная Бизнес-премия Приморского края «Компания года и Менеджер года» стартовала в Приморье.
Как сообщили в оргкомитете, основная цель конкурса – выявление и поощрение самых ярких представителей приморского бизнес-сообщества, утверждение в крае принципов социального партнерства бизнеса и государства в достижении общественного согласия. В задачи конкурса также входят пропаганда достижений ведущих региональных компаний и менеджеров региона, формирование принципов открытости регионального бизнеса и положительного образа предпринимателя в общественном сознании приморцев, улучшение инвестиционно-делового климата в крае, взаимодействие общества, бизнеса и власти в обустройстве комфортной среды для жизни населения Приморского края.
Председателем оргкомитета Бизнес-премии стал первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко, заместителем председателя – генеральный директор издательского дома «Золотой Рог» Елена Баркова.
Краевая Бизнес-премия проводится по четырём номинациям: «Компания года», «Менеджер года», «Социально ответственный бизнес», «Развивающийся бизнес». Награды будут вручены в Приморье уже в 14-й раз. Бизнес-премию уже поддержали Дальневосточный банк, «СДС-Уголь», Приморское отделение Российского союза промышленников и предпринимателей, группа компаний «Альфа секьюрити систем», Дальневосточный макрорегион «Теле2», компании «Фридом Финанс», «Эккер».
Участие в конкурсе бесплатное, отбор – рейтинговый, победителей определит экспертный совет из 50 участников под руководством Александра Костенко.
До 20 марта будет сформирован шорт-лист по 25 номинациям, первый круг голосование пройдёт до 3 апреля, финал – до 17 апреля.
По вопросам участия можно обращаться в рабочую группу оргкомитета Бизнес-премии по телефонам: 8 (423) 245-03-94, 245-04-85 или по электронной почте: priem@zrpress.ru. Также информацию можно найти на официальном сайте Бизнес-премии.
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