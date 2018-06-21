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18 Марта 2014, 18:39 | Регион сегодня
Приморье выключит свет в рамках акции "Час Земли" и поддержит проекты по спасению тигра и леопарда
Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF) призывает дальневосточников 29 марта принять участие в глобальной акции "Час Земли": поддержать проекты по спасению тигра, леопарда и провести природоохранные мероприятия.
Акция «Час Земли», основанная в 2007 году как символ заботы человека об окружающей среде, со временем переросла в международную кампанию по сохранению ресурсов нашей планеты, в которой может принять участие любой человек. В 2013 году по всему миру в «Часе Земли» приняло участие 2 миллиарда человек из 150 стран. Несколько лет назад к цифре 60 добавился +, а это значит, заботе о планете можно посвятить не один час, а гораздо больше, и что помимо выключения света есть еще масса полезных для природы дел.
В Приморье партнером WWF по проведению нескольких мероприятий Часа Земли—2014 стала гидрогеологическая станция «Лечебно-столовая вода Шмаковская». С ее участием в 4-х центральных точках Владивостока появились щиты с наружной рекламой, посвященные этой акции.
14 марта Амурский филиал WWF, информационный портал Vl.ru и гидрогеологическая станция «Лечебно-столовая вода Шмаковская» дали старттворческому конкурсу для читателей сайта. На конкурс принимаются стихи в формате «вредного совета», призывающие охранять природу. Трех авторов самых лучших работ выберут читатели сайта Vl.ru путем онлайн голосования. Победители получат сертификаты участников, сувениры WWF - фирменную футболку с символикой «Часа Земли», документальный фильм о дальневосточном леопарде «Прощание с актером» и, конечно, минеральную воду «Шмаковскую».
А 28 марта в Центре творческого развития молодежи Морского государственного университета состоится просмотр документального фильма о дальневосточном леопарде «Прощание с актером» и встреча с режиссером фильма Василием Солкиным. Мероприятие проводится Амурским филиалом WWF России в партнерстве с гидрогеологической станцией «Лечебно-столовая вода Шмаковская».
В приморском селе Чугуевка клуб друзей WWF «Эдельвейс» решил выйти за рамки «Часа Земли»: с 19 по 28 марта ребята проведут «Неделю Земли» в средней школе №1 им. А.А. Фадеева - познавательные уроки об этой глобальной акции в разных странах мира. А 25 марта «Эдельвейс» выступит на районном педагогическом фестивале с инициативой проведения «Часа Земли» во всех школах Чугуевского района. Амурский филиал WWF России приготовил для учителей брошюры с полезными советами по уменьшению экологического следа, диски с сериалом «Пятнистая семейка» о жизни реальной леопардиной семьи в национальном парке «Земля Леопарда», викторину о леопарде, а также сувенирную продукцию. Вся эта информация поможет педагогам и школьным экологическим объединениям провести уроки «Час Земли» в своих школах.
Не случайно в этих информационных материалах так много внимания уделяется дальневосточному леопарду и амурскому тигру. В этом году в рамках кампании «Час Земли» WWF России на сайте WWF.RU/60 дает возможность каждому человеку внести своей вклад в сохранение природы нашей страны. Амурский филиал WWF призывает дальневосточников поддержать проекты по сохранению редких кошек, обитающих на юге Дальнего Востока: первый в мире проект видеомониторинга дальневосточного леопарда и проект по предотвращению конфликтов между тигром и человеком. Проголосовав за эти программы, вы поможете миллионам людей во всем мире узнать о дальневосточном леопарде и полноценно подготовить к выпуску в дикую природу конфликтную тигрицу, которая сейчас находится в Центре реабилитации диких животных «Утес» в Хабаровском крае.
Миллионов жителей Планеты не только 29 марта в 20:30 добровольно выключат свет на один час, но и перейдут от символических действий к активным шагам для сохранения природы.
Поддержав проект WWF по предотвращению конфликтов между тигром и человеком, вы поможете полноценно подготовить к выпуску в дикую природу конфликтную тигрицу, которая сейчас находится в Центре реабилитации диких животных «Утес» в Хабаровском крае, рассказали журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.
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