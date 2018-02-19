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18 Марта 2018, 17:21 | Регион сегодня |

В Приморье определен район для строительства рыбной фермы

Рыбоводный завод в Приморском крае войдет в число новых современных производств

Рыбоводный завод по выращиванию молоди лососевых рыб мощностью 10 млн мальков в сезон потенциальный резидент свободного порта Владивосток - ООО «Маргаритовский ЛРЗ» планирует разместить в Ольгинском районе Приморского края. Положительное решение в отношении заявки инвестора было принято АО «Корпорация развития Дальнего Востока», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. 

За счет строительства на реке Маргаритовке здания рыбоводного цеха площадью около 1,5 тыс. кв. метров,  установки комплекса современного оборудования, инкубационных аппаратов, лаборатории и обустройства бассейнов для молоди в регионе должно появиться конкурентоспособное рыбоводное предприятие, способное осуществлять полный цикл производства молоди кеты и ее реализацию. В перечень оборудования, необходимого для осуществления воспроизводства за рыбоводный сезон 10 млн шт. молоди кеты, вошли 200 вертикальных инкубационных аппаратов, рыбацкие лодки с подвесным мотором, лабораторное оборудование, в том числе бассейны для содержания не менее 2,5 млн. шт. молоди кеты, площадью 300 кв. м и многое другое.

Проект будет реализован в несколько этапов. «Выпуск молоди кеты до 5 млн мальков, предусмотренный пятым этапом, запланирован как уже обеспеченный договорным портфелем, - поясняет учредитель ООО «Маргаритовский ЛРЗ» Алексей Марченко. – В это же время рассчитываем завершить набор персонала и запустить предприятие, полностью обеспечив его заказами на выпускаемый объем. Ориентируемся на декабрь 2018 года, а летом следующего года планируем выйти на объем 10 млн мальков в сезон».   

Поскольку природные морские биоресурсы характеризуются ограниченностью и нестабильностью, что нашло в рыболовном бизнесе определение как «год хорошей»  и «год плохой рыбалки», инвестор считает, что для обеспечения роста улова лососей на Дальнем Востоке необходимо создавать высокоэффективные рыбные фермы по воспроизводству кеты, кижуча, нерки мощностью по 15-20 млн мальков в год каждая, и надеется, что Маргаритовский ЛРЗ войдет в число новых современных производств Приморского края.    

По данным АО «КРДВ», на минувшей неделе были приняты положительные решения в отношении четырех заявок об инвестиционной деятельности в свободном порту Владивосток на общую сумму более 131 млн рублей и планами создать около 100 новых рабочих мест.   

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Рыбоводный завод  рыбная отрасль 


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