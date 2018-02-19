|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 19 Марта, 16:02 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье определен район для строительства рыбной фермы
Рыбоводный завод по выращиванию молоди лососевых рыб мощностью 10 млн мальков в сезон потенциальный резидент свободного порта Владивосток - ООО «Маргаритовский ЛРЗ» планирует разместить в Ольгинском районе Приморского края. Положительное решение в отношении заявки инвестора было принято АО «Корпорация развития Дальнего Востока», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
За счет строительства на реке Маргаритовке здания рыбоводного цеха площадью около 1,5 тыс. кв. метров, установки комплекса современного оборудования, инкубационных аппаратов, лаборатории и обустройства бассейнов для молоди в регионе должно появиться конкурентоспособное рыбоводное предприятие, способное осуществлять полный цикл производства молоди кеты и ее реализацию. В перечень оборудования, необходимого для осуществления воспроизводства за рыбоводный сезон 10 млн шт. молоди кеты, вошли 200 вертикальных инкубационных аппаратов, рыбацкие лодки с подвесным мотором, лабораторное оборудование, в том числе бассейны для содержания не менее 2,5 млн. шт. молоди кеты, площадью 300 кв. м и многое другое.
Проект будет реализован в несколько этапов. «Выпуск молоди кеты до 5 млн мальков, предусмотренный пятым этапом, запланирован как уже обеспеченный договорным портфелем, - поясняет учредитель ООО «Маргаритовский ЛРЗ» Алексей Марченко. – В это же время рассчитываем завершить набор персонала и запустить предприятие, полностью обеспечив его заказами на выпускаемый объем. Ориентируемся на декабрь 2018 года, а летом следующего года планируем выйти на объем 10 млн мальков в сезон».
Поскольку природные морские биоресурсы характеризуются ограниченностью и нестабильностью, что нашло в рыболовном бизнесе определение как «год хорошей» и «год плохой рыбалки», инвестор считает, что для обеспечения роста улова лососей на Дальнем Востоке необходимо создавать высокоэффективные рыбные фермы по воспроизводству кеты, кижуча, нерки мощностью по 15-20 млн мальков в год каждая, и надеется, что Маргаритовский ЛРЗ войдет в число новых современных производств Приморского края.
По данным АО «КРДВ», на минувшей неделе были приняты положительные решения в отношении четырех заявок об инвестиционной деятельности в свободном порту Владивосток на общую сумму более 131 млн рублей и планами создать около 100 новых рабочих мест.
- Рыбаки Приморья выловили почти 1000 тонн палтуса
- В Приморье определен район для строительства рыбной фермы
- ВТБ передал заповедникам Дальнего Востока технику для сохранения редких видов крупных кошачьих
- Приморье получило шесть субсидируемых маршрутов в центральную часть России и три в регионе
- В Приморье откроется фестиваль "День Путешественника"
- В Приморье резидент ТОР "Надеждинская" запустит завод железобетонных изделий
- В Приморье резидент ТОР уже летом сдаст первую очередь нового микрорайона
- Во Владивостоке прошел первый в Дальневосточном регионе Строительный Форум
- Готовятся законы для улучшения условий ведения бизнеса на Дальнем Востоке
- Ни один муниципалитет Приморья не вышел на "высший уровень" по бизнесу
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.