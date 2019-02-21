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18 Марта 2019, 13:13 | Регион сегодня |

Кандидаты на пост мэра Владивостока должны показать себя за 10 минут

Окончательное решение о том, кто станет главой дальневосточной столицы и будет управлять городом с бюджетом в 20 млрд рублей, будет принято 28 марта

Сегодня, 18 марта, в городской думе проходит индивидуальное собеседование кандидатов на должность мэра Владивостока. В ходе второго этапа комиссия проведет оценку профессиональных и личностных качеств кандидатов, их умений и знаний. Своё видение развития краевой столицы сегодня представляют 39 претендентов, среди них  исполняющий обязанности главы города Олег Гуменюк, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.

Выступления кандидатов начались в думе Владивостока в 10:00. Претенденты выступают в  алфавитном порядке, каждый представляет на суд конкурсной комиссии свой пятиминутный доклад, еще пять минут выделено на вопросы членов комиссии.

Олег Гуменюк представил свою концепцию развития города десятым по списку. В начале своего выступления он отметил, что представить за несколько минут, как должен развиваться Владивосток, – задача непростая. Однако за три месяца работы в городской администрации успел познакомиться с насущными проблемами, но самое главное – с путями их решения.

Олег Гуменюк отметил, что после присвоения Владивостоку статуса столицы Дальнего Востока город получил серьезную поддержку краевых и федеральных властей. Эта поддержка подтверждается объёмами межбюджетных трансфертов в казну Владивостока. Так, планируемый бюджет города на 2019 год составит около 20 млрд рублей, из них межбюджетные трансферты - 12 млрд 277 млн рублей. Среди основных задач на ближайшее будущее Олег Гуменюк отметил благоустройство города, развитие дорожной инфраструктуры, общественного транспорта и системы образования, а также строительство жилья.

«Каждая задача требует комплексного, «многоходового» подхода, состоящего из целого ряда программ. Владивосток достоин прекрасного настоящего и будущего. Как развивать город, как сделать его комфортнее и привлекательнее – к обсуждению этих вопросов мы готовы привлекать научное сообщество, экспертов и, конечно, жителей», – завершил своё выступление Олег Гуменюк.

Напомним, в конкурсную комиссию поступила 51 анкета от желающих занять ответственный пост главы дальневосточной столицы. На первом этапе конкурса осуществлялась проверка достоверности сведений, представленных кандидатами, и соответствия кандидатов установленным требованиям на основе представленных ими документов. По итогам проверки конкурсная комиссия утвердила список граждан, допущенных к участию во втором этапе конкурса на замещение должности главы Владивостока, в количестве 39 кандидатов.

Окончательное решение о том, кто станет главой дальневосточной столицы, будет принято 28 марта на заседании городской думы.

Анастасия Котлярова (фото)

Журнал "Дальневосточный капитал"

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