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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 20 Марта, 01:48 |
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Во Владивостоке вышла книга стихов Сергея Крившенко
Презентация книги состоится во Владивостоке 20 марта.
В издательстве «Русский остров» вышла книга стихов историка литературы, критика, преподавателя, подготовившего в Приморье не одно поколение журналистов и филологов, Сергея Крившенко.
Сергея Филипповича Крившенко (1930 -2005) знали как преподавателя ДВГУ, писателя-литературоведа, критика, редактора. А как поэта, да еще и лирика, знали только самые близкие. Он мечтал о такой книге. В предисловии Вера Крившенко написала: «…Однажды, держа в руках чей-то сборник стихов и ласково гладя его ладонями, он с легкой завистью признался: «Вот бы мне издать такую ма-а-аленькую книжечку…» И мы с ним тут же начали придумывать план будущей книжечки. Но осуществить это он уже не смог из-за ухудшения здоровья».
И дальше: «За день-два до кончины он давал нам некоторые распоряжения (по своей личной библиотеке, по архивным материалам и др.). «Вот здесь, - он рукой обвел круг на полке, где лежали папки, видимо недавно разобранные и приготовленные, - стихи, посмотрите и сами решите, может, издадите, дети издадут».
«Папы давно нет, но вот в какой-то момент его мечта стала нашей - мечтой семьи, рассказывает дочь Марина Ивлева. - Мотором всего этого предприятия стала моя старшая сестра – Ирина Баранник. Книгу издали сами. Из сбереженных мамой рукописей выбрали наиболее интересные и сильные стихи. Все вместе долго готовили к печати, вычитывали, советовались. Дизайн-макет и верстку сделала внучка нашего Сергея Филипповича – Наташа Соколова. Нас поддержал Александр Яковец, директор издательства «Русский остров», и Марина Божко – сотрудник Издательской компании «Золотой Рог». Свою картину для обложки предоставил в дар чудесный владивостокский художник Сергей Черкасов – спасибо ему. Работа эта стала настоящим украшением книги! Конечно, книга станет семейной реликвией – уйдет детям, внукам, родным и самым близким друзьям, кто помнит и ценит. Любители поэзии смогут ее приобрести. Обязательно несколько экземпляров попадут в библиотеки.
В краевой библиотеке им. М. Горького есть небольшой раздел, посвященный папиным трудам – здесь собраны его книги, статьи по исследованию дальневосточной литературы, и здесь эта книга точно придется ко двору».
Именно в этом месте и состоится первая встреча книги стихов Сергея Крившенко «Солнечная сторона» с читателями. Прозвучат воспоминания об этом теплом и позитивном человеке и его стихи. Прекрасные, драматичные, нежные… И еще в них много Владивостока – такие вот «кодовые» символы и ассоциации: Орлиная сопка, бухта Золотой Рог:
Море темное вижу из окон,
И огней предрассветную дрожь…
На перроне Владивостока
В эту синь, в эту рань меня ждешь.
Листая страницы сборника, пожалуй, каждый сможет найти строки, затрагивающие его душевные струны.
И снова что-то подступает к сердцу.
Пришло, нахлынуло – и не унять…
И никуда от прошлого не деться:
И мы вдвоем. И счастливы опять.
Всех, кто знал и помнит Сергея Филипповича Крившенко, кто хочет прикоснуться к его лирике, улыбнуться басням и пародиям, приглашают в большой зал библиотеки 20 марта в 18 часов.
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