Лоуренс Джонсон проведет презентации и тренировки по баскетболу для колясочников Приморского края

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Воскресенье| 08 Июля, 23:03 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 940 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
08.07 |
Глава Владивостока получил персональное приглашение от правительства Сингапура
07.07 |
Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
07.07 |
Глава Владивостока по-честному ответил на вопросы молодежи
06.07 |
Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера
06.07 |
В Приморье участились случаи обращения граждан в налоговые органы
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
18 Апреля 2014, 11:58 | Регион сегодня

Лоуренс Джонсон проведет презентации и тренировки по баскетболу для колясочников Приморского края

Участник четырех Паралимпийских игр в составе сборной США по баскетболу Лоуренс Джонсон проведет тренировки для людей с ограниченными возможностями во Владивостоке и Артёме.

Во Владивосток прибывает Лоуренс  Джонсон (Lawrence Johnson) – один из лучших игроков мирового баскетбола на колясках, участник четырех Паралимпийских игр, популяризатор и вдохновитель разнообразных проектов для людей с ограниченными возможностями. 

С 21 по 26 апреля  Лоуренс Джонсон проведет презентации и тренировки по баскетболу для колясочников Приморского края. Специально для встречи с ним во Владивосток собираются прибыть члены  ФСК «БасКИ» из Санкт-Петербурга – несколько лет назад Джонсон провел подобные тренировки для игроков этой команды, которая сейчас является одним из сильнейших клубов баскетболистов-колясочников России.

Проект стал возможен благодаря сотрудничеству Генерального консульства США во Владивостоке, администрации Приморского края, Дальневосточной Межрегиональной общественной организации инвалидов «Ковчег» и Приморской краевой федерации физической культуры и спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Лоуренс Джонсон был парализован в возрасте 17 лет в результате автомобильной аварии.  С тех пор  Джонсон, взявший себе псевдоним Трупер (Trooper - в пер. с англ. «боец»), добился удивительных результатов.  Выступая на протяжении 15 лет за национальную сборную США по баскетболу на колясках, Трупер Джонсон участвовал в четырех Паралимпийских играх, покорил вершину Эль Капитан в долине Йосемите, штат Калифорния,  добрался  на коляске из Сан-Франциско до Лос-Анжелеса. 

«Успехи, которые Россия показала во время Паралимпийских игр в Сочи, продемонстрировали, что инвалидная коляска не может стать преградой для силы человеческого духа», - говорит Трупер Джонсон. – Значение занятий спортом для людей с ограниченными возможностями невозможно переоценить.  Вызовы, которые им приходится преодолевать во время спортивных состязаний, те же самые, с которыми они сталкиваются каждый день. Если человек в коляске может на протяжении 40 минут играть в баскетбол - он уже не заперт в четырех стенах своего дома. Если он может упасть на площадке и подняться - ему больше не нужен помощник или сопровождающий. А если он может ездить на соревнования – значит, он стал независимым».  

Сегодня Трупер Джонсон является координатором молодежных спортивных программ в организации культурных и образовательных программ залива Сан-Франциско, где он занимается развитием спорта и досуга детей с ограниченными физическими  возможностями. Интерактивные презентации Трупера Джонсона по баскетболу на колясках помогают ученикам наглядно понять возможности человека в инвалидном кресле.  Они также включают и информацию о том, как разрушить стереотипы о людях в инвалидных колясках и предлагают открытые дискуссии, связанные с предотвращением употребления наркотиков и алкоголя. 

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: паралимпийские игры  Ковчег  США 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика