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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 19 Апреля, 13:18 |
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2-й ежегодный Восточный нефтегазовый форум пройдет 5-6 июля во Владивостоке
РУКОВОДИТЕЛИ КЛЮЧЕВЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ ВЫСТУПЯТ С ДОКЛАДАМИ НА ВОСТОЧНОМ НЕФТЕГАЗОВОМ ФОРУМЕ
2-й ежегодный Восточный нефтегазовый форум пройдет 5-6 июля во Владивостоке и соберет более 200 руководителей таких нефтегазовых компаний, как Газпром газораспределение Дальний Восток, Газпром межрегионгаз Дальний Восток, Газпром нефть, Газпром СПГ Владивосток, Газпромнефть-Сахалин, Дальневосточная газовая компания, ДВУЭК, Владивостокский припортовый завод, РНГ, Якутская топливно-энергетическая компания, Дальгазресурс, Сургутнефтегаз, Туймааданефтегаз, Туймаада-Нефть.
Форум посвящен реализации Восточной газовой программы, оффшорным проектам геологоразедки и добычи, мега-проекту «Сила Сибири», строительству газоперерабатывающего завода в Амурской области, строительству нефтехимического комплекса, а также газификации регионов.
Среди подтвержденных ВИП-гостей и докладчиков:
Александр Коробков, генеральный директор, Газпромнефть-Сахалин
Георгий Шперлинг, генеральный директор, Газпром газораспределение Дальний Восток
Рубен Геворкян, генеральный директор, Якутская топливно-энергетическая компания
Алексей Романов, заместитель генерального директора, РН-Шельф-Арктика
Официальный сайт: www.eastrussiaoilandgas.com
Телефон в Москве: +7 (499) 505 1 505
Контактный email: events@vostockcapital.com
Об организаторе: «Vostock Capital» в течение 15-ти лет является лидером в сфере консалтинга и организации международных конференций, программ обмена опытом и корпоративных тренингов для специалистов нефтегазовой, агропромышленной, ИТ и энергетической отраслей из России, СНГ, Европы и Азии. «Vostock Capital» — это профессиональная команда из 70 человек, которая говорит на 10-ти иностранных языках. Компания имеет офисы в России, Великобритании и Испании. www.vostockcapital.com
Журнал "Дальневосточный капитал".
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