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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Существует ли на Дальнем Востоке арт-рынок?
В последние несколько лет порадовали столичные музеи и картинные галереи всплеском зрительского интереса к художественному творчеству и выставкам. Эта тенденция, пусть и в менее ярком виде, проявилась и в регионах. Так, выставка работ Ивана АЙВАЗОВСКОГО в Приморской государственной картинной галерее привлекла более 20 тысяч человек.
А что же современные дальневосточные художники? Могут они рассчитывать на попадание не только в фонды галерей, но и в действующие экспозиции? Как ведется комплектование региональных разделов в государственных музеях и картинных галереях, кто финансирует этот процесс, существует ли на Дальнем Востоке арт-рынок, готовы ли люди платить художнику за радость обладания произведением искусства? Вот тот круг вопросов, который «Дальневосточный капитал» обсудил с руководителями государственных и частных галерей, искусствоведами, художниками, представителями творческих организаций.
Бесценные дары
«Основная линия комплектования нашей галереи как регионального музея, конечно же, - приморские художники. А также мастера из Центральной России, которые, приехав сюда в 1920-1950-е годы, участвовали в процессе художественного развития нашего края. С момента образования галереи комплектование было полноценным и грамотным, на эти цели из бюджета выделялись финансовые средства. Безусловно, и сейчас в музее имеется план комплектования, составленный с учетом компетентного мнения специалистов и искусствоведов, которые на заседании закупочной комиссии обосновывают необходимость той или иной вещи для коллекции. Разница лишь в том, что на эти цели средства теперь не выделяются. А между тем, рынок искусства совершенно поменялся, и ценовая политика изменилась, так что зачастую региональные музеи не могут себе позволить купить что-то даже очень ценное для их собрания», - рассказала директор Приморской государственной картинной галереи Алена ДАЦЕНКО. - Мы приобретаем произведения за собственные средства, заработанные от продажи билетов на выставки, концерты, мастер-классы. Эти средства не столь велики, как нам бы хотелось. И надо отдать должное нашим художникам, что они идут нам навстречу и зачастую отдают свои произведения по заниженной цене, понимая, что работы попадут в фонды галереи.
Существенное влияние на процесс комплектования коллекции галереи оказывают дары художников. В 2017 году, по словам Алены Даценко, собрание Приморской государственной картинной галереи пополнили 97 предметов, 44 - были приобретены, на сумму 700 тыс. рублей, а остальные 53 предмета - дары, общая стоимость которых, по оценке экспертов, составила бы более полутора миллионов рублей.
«Благодаря дарителям из Японии коллекцию нашего музея несколько лет назад пополнила работа художника с нелегкой судьбой, чья жизнь трагически оборвалась в Приморье, - Карла Николаевича КАЛЯ. Он закончил Дюссельдорфскую академию художеств, волею случая оказался на Дальнем Востоке и многие годы работал здесь. С его именем связывается такое понятие как импрессионизм на Дальнем Востоке, - поясняет Алена Даценко. - Работы Карла Каля пользовались большой популярностью в 1920-е годы, их активно приобретали. Три произведения оказались в японской семье ИРИНО Торадзо и были вывезены из Владивостока в 1920 году. Уже в 2015 году семья наследников Ирино передала в дар галерее одну из этих работ - «Летний пейзаж». А недавно эта история получила продолжение. В той же семье хранится еще одна работа Карла Каля. На ней изображена весна в Приморье - светлая и прозрачная. Собственники готовы продать эту работу, и мы договорились о приемлемой сумме - 300 тысяч рублей. Сейчас активно занимаемся поиском возможных меценатов. Надеемся, что картина все же вернется во Владивосток».
По такому же принципу комплектуются художественные коллекции других музеев. Так, Сахалинский областной художественный музей работает на основе «государственного задания, в котором пополнение музейного фонда сформулировано следующим образом: «Выявление и собирание музейных предметов, музейных коллекций; изучение и научное описание, обеспечение нормативных условий хранения». Слова «приобретение» в задании нет. Поэтому деньги могут и не выделяться. Фактически на комплектование выделяется примерно 200 - 300 тысяч рублей в год», - сообщила заместитель директора по научной работе Ирина МАЛЬКОВА. И, тем не менее, благодаря стремлению музея отражать в своем собрании творчество современных художников Дальнего Востока, он приобрел свое неповторимое лицо.
«Стабильный источник пополнения фондов музея - это выставки современных активно работающих художников, - рассказывает Ирина Геннадьевна. - В 2017 году состоялась выставка приморского художника В. ШИЛЯЕВА, сахалинских художников С.В. НОВОСЕЛОВА, ДЮ Мен Су, но лучшие работы их не пополнили фонды СОХМ из-за отсутствия должного финансирования».
Художник С.В. Новоселов преподнес в дар музею 46 работ, 11 графических работ было приобретено на сумму 166 500 руб. (бюджет). Музей в 2017 году приобрел одно произведение живописи сахалинского художника ДЕ Сон Ена (г. Южно-Сахалинск), еще одна картина была подарена автором. В 2018 году сахалинская художница Нина Николаевна НАУМОВА подарила музею три своих графических работы, одно произведение было у автора куплено на средства спонсора. И такие примеры можно было бы продолжать. Так собрана уникальная коллекция, отражающая художественные процессы, происходящие в регионе.
Как сообщили «ДК» из Амурского областного краеведческого музея им. Г.С. Новикова-Даурского, в течение 2017 года и в первые месяцы 2018-го бюджетное финансирование на приобретение работ местных авторов не выделялось. И, тем не менее, по данным и.о. директора музея Елены ИВАНОВОЙ, в художественный фонд краеведческого музея за этот период поступило 25 работ, выполненных местными авторами (7 живописных, одна графическая и 17 предметов декоративно-прикладного искусства (майолика). Из них три живописные работы были закуплены, остальные подарены музею авторами.
Всем сестрам по серьгам
Несколько иная и, судя по всему, более благополучная картина в Хабаровске, ее по просьбе «Дальневосточного капитала» прокомментировала заместитель директора по науке Дальневосточного художественного музея Людмила КОЗЛОВА:
«Разумеется, коллекции нашего Дальневосточного художественного музея пополнялись в течение последних двух лет. Учитывая, что растущих коллекций в нашем музее несколько - по жанрам и видам искусства, по хронологическим принципам и территориальному бытованию, по тематическим направлениям - то каждый из хранителей заинтересован в том, чтобы обеспечить рост именно «своей» коллекции. Раздать «всем сестрам по серьгам», как правило, не получается. В 2016 году удалось приобрести произведения семи региональных авторов, в 2017 году число художников значительно выросло - до 24-х живописцев, графиков, скульпторов. В начале 2018-го приобретения были весьма скромными, так как бюджетное финансирование на комплектование коллекций начинается лишь в марте.
Конечно же, государственная поддержка собирательской деятельности музея имеется, но расходы на полноценное комплектование коллекций столь минимальны, что говорить об объективном отражении музеем художественной жизни города, края, региона будет слишком самонадеянно. Такая ситуация сегодня у всех региональных музеев: обидно, но столичные музеи федерального значения имеют несравненно лучшие возможности для комплектования своих коллекций».
По мнению Людмилы Григорьевны, «насколько приобретенные предметы отражают сегодняшние художественные процессы в регионе, покажет только время. Несмотря на многострадальный проект закона о меценатстве, своих Третьяковых и Мамонтовых музейщикам не дождаться в ближайшие годы, поэтому рассчитывать следует только на себя. Совершенствуя собственные знания, интуицию, «нюх» на достойные предметы».
Отражение экономики
С попаданием произведений местных художников в коллекции музеев и галерей все более-менее ясно - небольшое бюджетное финансирование, большие дары художников и их наследников с главной целью - сохранить и донести до зрителя. Но художнику нужно жить и работать сегодня, нужны средства, чтобы покупать краски, кисти и холсты, ему нужны продажи, как бы приземленно это ни звучало в разговоре о высоком. И тех небольших продаж музеям и галереям, зачастую в рассрочку, на очень лояльных для этих институций условиях, конечно, недостаточно. Госзаказ, который был у многих художников в советские годы и помогал им жить даже безбедно, теперь не существует. Значит, нужны арт-рынок, арт-дилеры, частные галереи, работающие на создание такого рынка. И с этим, судя по мнению экспертов, у нас не все в порядке.
«Изменение культурной ситуации на рубеже XX-XXI веков вновь заставляет нас вернуться к вопросу об арт-рынке в Дальневосточном регионе, поскольку рассмотреть объективно эту проблему в минувшем столетии так и не удалось. И вовсе не потому, что тогда мы проживали время «лицом к лицу…», а потому, что феномен арт-рынка, активно проявившись в конце ХХ века в обеих российских столицах, на российской периферии проявился в весьма призрачном обличье и лопнул мыльным пузырем. Поэтому прежде чем полемизировать на тему особенностей бизнеса в сфере изящных искусств в нашем регионе, стоит все же вернуться к контексту проблемы. Ошибочно полагать, что арт-рынок относится лишь к сфере искусства, - считает Людмила Козлова. - К примеру, в США, как и во многих европейских странах, арт-рынок сегодня является важной частью экономики, где инвестиции в искусство давно стали делом обычным. Другое дело - арт-рынок на российском Дальнем Востоке.
Что есть рынок, если отбросить частицу «арт»? Прежде всего, это категория товарного хозяйства. Еще со школьно-студенческих времен каждый помнит и окладистую бороду Маркса, и его знаменитую формулу товарного оборота: товар - деньги - товар. Конкуренция, свободные цены, спрос, предложение, товары, услуги, прибыль - это все признаки и свойства рыночных отношений. То есть - это все про рынок. А где здесь про искусство? Амбициозно красующееся на первом плане слово «арт» ничего не объясняет, по крайней мере, ситуацию в нашем регионе, а только еще больше запутывает…
Сегодня ситуация в регионе складывается по-прежнему не в пользу художников. Ни музеи, ни галереи не могут выступать в роли покровителей и меценатов. Частное и коллективное коллекционирование - это, как правило, деятельность, лишенная системы. Отдельные, случайные приобретения предметов живописи и графики чаще всего играют в дальнейшем роль предметов интерьера у собственника этих работ. Неясное будущее и отсутствие перспектив в плане творческого развития заставляют многих художников обращаться к созданию коммерческих работ, того самого товара, с которого мы начали разговор.
Случайные люди, называющие себя арт-дилерами при отсутствии арт-рынка должны именоваться попросту авантюристами. Арт-дилер должен иметь специальные умения и практику, быть достаточно эрудирован как в истории искусства, так и в области современных художественных процессов. Пока арт-рынок существует в формате базара - основным покупателем на нем являются китайцы, которые, уж точно, не знают истории искусства, но с формулой «товар - деньги - товар» прекрасно знакомы», - резюмирует заместитель руководителя Дальневосточного художественного музея.
Отвечая на вопрос, насколько ситуация на региональном арт-рынке позволяет художникам существовать и заниматься творчеством, Ирина Малькова заметила, что «сахалинские художники выживают благодаря преподавательской работе». А что касается арт-дилеров, то таковые приезжают на остров из Китая, но не часто. «Произведения приобретают экспаты (иностранцы, работающие и проживающие на острове). Во время персональных выставок у автора в среднем приобретается одна работа.
Продвижение на арт-сцену
Собственным опытом работы на арт-рынке с «Дальневосточным капиталом» поделилась директор галереи «Арка» Вера ГЛАЗКОВА:
«Открывая в 1995 году нашу галерею, мы сразу анонсировали, что это не художественный салон с его камерными задачами, а галерея, которая будет заниматься продвижением приморских, дальневосточных художников на российскую и международную арт-сцену. Мы ориентировались на опыт уже состоявшихся частных галерей в Москве и Санкт-Петербурге, и в тот момент казалось, что перспективы очень радужны, все нам открыто, тем более что во Владивостоке сложилась очень сильная когорта художников. Тогда мы считали, что работаем на будущее. Пройдет время, и художники, которых мы представляем из года в год, станут узнаваемыми, интересными западному коллекционеру. И такой момент был, и покупки были, но потом постепенно все угасло. Свою роль сыграли, конечно, экономические кризисы, существенно осложнившие ситуацию в целом, что, естественно, сказалось и на арт-рынке. Наверное, важен такой аспект, как общая экономическая и культурологическая ситуация в том регионе, в котором мы существуем. Думаю, у нас она пока не позволила сформироваться широкому кругу коллекционеров и ценителей искусства.
Во Владивостоке все эти годы художественные произведения продавались с большим трудом, и как такового арт-рынка не было. Его, по-моему, нет и по сей день, хотя мои коллеги могут не согласиться. На мой взгляд, сейчас его нет и в масштабе страны. Есть какие-то отдельные аспекты в столице, потому что там существует арт-ярмарка современного искусства Cosmoscow, единственная из сохранившихся с конца 90-х, куда можно привозить художников. А что касается нашего местного контекста - его просто нет. Почему? Как-то не сложилось... Покупатели есть, но их немного.
Успешные люди, возможно, выбирают для себя другие рынки. Истинных коллекционеров, живущих в крае, можно пересчитать по пальцам. Есть собиратели, есть люди, которые покупают произведения искусства для оформления интерьера своих квартир и домов. Но тогда они идут в художественные салоны, покупая произведения отнюдь не за их высокую художественную ценность и самобытность, а совсем по другой причине».
Есть рама - нужна картина
Не все так просто и с художественными салонами, где мастер может выставить свои работы на продажу. Взгляд на конечную цену произведения искусства у автора и у владельца салона во многом противоположный. Об этом «ДК» рассказала член Союза художников России из Владивостока Людмила КОНОНЧУК:
«К сожалению, и в художественных салонах нет особого движения, работы могут провисеть без продажи год и больше. И вовсе не потому, что они плохи, у нас сейчас работают несколько очень интересных художников, со своим особым взглядом на мир, яркой колористкой: жители Приморья - солнечные люди. Просто некоторые салоны набавляют до 100% к цене, выкручивают художнику руки - снижай свои запросы. Но нельзя продавать уже ниже себестоимости!
Что же касается богатых людей, то они в нашем регионе, конечно, есть, но по-своему подходят к приобретению произведений живописи. Как-то в мастерскую приехал такой пышущий успехом возможный покупатель с уже готовой рамой (золотой багет тысяч под сто, наверное), и подбирал картину, которая войдет в эту раму (определив для себя, что пятьдесят тысяч рублей он на это выделяет). Был страшно доволен, когда одна из работ подошла к его раме, а потом еще долго торговался.
Поэтому, не находя покупателей на свои картины в России, многие дальневосточные художники едут в Китай, там сегодня их работы, выполненные в реалистическом стиле, пользуются спросом. Кто-то везет их с собой, проходя весь довольно сложный механизм таможенного оформления и получая унизительную справку, что ты, имея специальное образование и лет тридцать проработав в профессии, везешь нечто, не имеющее художественной ценности. Для кого-то проще ничего не везти, а в Китае в мастерской галериста написать то, что будет иметь спрос. Хотя это тяжелый хлеб (часов по двенадцать у мольберта, китайский галерист минимизирует свои затраты на пребывание иностранного художника в стране), и оценивается не всегда адекватно. Но это хоть что-то, что позволяет потом на родине несколько месяцев жить и работать».
Весьма аккуратно прокомментировала вопрос о региональном арт-рынке искусствовед Ольга ЗОТОВА, ответственный секретарь Приморского отделения ВТОО «Союз художников России»:
«Есть такая замечательная книга Виктора МИЗИАНО «Пять лекций о кураторстве», в которой он говорит обо всех участниках художественного процесса и, в том числе, о фигуре арт-дилера. Сказать, что у нас во Владивостоке к каждой художественной площадке прикреплен человек, который продвигает произведение искусства до коллекционера, нельзя. Но приобретатели есть, есть те, кто точно знает, что он любит графику или живопись. Другое дело, что масштаб нашего города, его история - не таковы, чтобы говорить об устойчивой практике частной коллекции. Ведь если обращаться к истории, допустим, в той же Москве начала XX века был бум частного коллекционирования, и люди вперегонки бежали в мастерские - кто быстрее купит, потому что была такая мода. Владивосток слишком молод, и прослойка интеллигентных людей, ценящих произведения искусства у себя в частном владении, меньше, чем могла бы быть. Вместе с тем утверждать, что все вообще мертво, и никто ничего не покупает - тоже не могу».
Искусственно создать арт-рынок невозможно, считает Людмила Козлова. А вот активно развивать и поддерживать в регионах выставочную деятельность, привозить для своих земляков интересные художественные проекты, воспитывать их вкус к коллекционированию, поощрять деятельность тех нон-профитных галерей (не ставящих своей целью извлечение прибыли - прим. «ДК»), которые пытаются распространять и популяризировать искусство своего региона на авторитетных арт-форумах, ярмарках, биеннале, - все это под силу местным властям.
По большому счету, всем этим и занимаются сегодня государственные и частные галереи и музеи, региональные отделения Союза художников России, работая, как и в предыдущие годы, на перспективу. И некие плоды эта созидательная деятельность все-таки приносит - вспомним очереди на последние художественные выставки и десятки тысяч дальневосточников, пожелавших приобщиться к прекрасному.
Ирина БАРАННИК. Фото автора.
Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2018 год.
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