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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 18 Апреля, 18:09 |
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Всех жителей Приморья обеспечат цифровым телевидением до конца года
В Приморье завершается выполнение федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы», которая предусматривает переход эфирного телевещания полностью на цифровой формат.
Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, переход на цифровое телевидение позволит жителям даже самых отдаленных районов смотреть любимые передачи и телеканалы в высоком качестве, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
«Сегодня большая часть населения Приморья имеет возможность принимать в цифре каналы первого мультиплекса – это Первый, Петербург-Пятый канал, Россия 1, Матч, Россия 24, Россия Культура, НТВ, Карусель, Общественное телевидение России и ТВ-Центр. К концу года цифровым вещанием будут охвачено 100% населения, а к началу 2019 года всем телезрителям станет доступен и второй мультиплекс – СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ», – сообщили в ведомстве.
По оценке заместителя министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексея Волина, чтобы довести охват населения Дальнего Востока цифровым телевещанием до 100%, необходимо серьезно увеличить количество передающих станций. Это потребует почти 7 миллиардов рублей инвестиционных вложений разово и ежегодно по 700 миллионов рублей, которые пойдут на оплату сигнала. Обеспечение тарелками спутникового ТВ всех семей Дальнего обойдется в 400–450 миллионов рублей.
Специалисты отмечают, что телевизоры, которые производятся, начиная с 2012 года, смогут принимать цифровой сигнал в нужном формате, но для просмотра цифровых каналов на более старых моделях необходимо приобрести специальную приставку.
«Приставки отнесены к жизненно необходимым товарам. Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, понесшим расходы на их приобретение, предусмотрена государственная социальная помощь через территориальные органы социальной защиты населения в соответствии с законом», – добавили в ведомстве.
Предполагается, что для жителей населенных пунктов, которые оказались вне зоны цифрового эфирного покрытия, будут действовать льготные программы по приобретению техники и отсутствие абонентской платы за базовый пакет из 20 каналов.
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