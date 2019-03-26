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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На 30-м причале Владивостока появится прогулочная зона
Глава региона после осмотра объекта подчеркнул, что территория должна быть доступна для прогулок, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
«Такой большой участок должен использоваться. Необходимо убрать забор и контейнеры и сделать прогулочную зону. Владивосток – город у моря, и у горожан должен быть свободный доступ к нему», – обозначил глава Приморья.
Олег Кожемяко дал поручение мэру города Олегу Гуменюку разработать предложения по данному вопросу.
Отметим, причал № 30 был построен во время подготовки к саммиту АТЭС 2012 года для организации морских прибрежных пассажирских перевозок.
Добавим, всего в бюджете Владивостока на 2019 год предусмотрено около 80 миллионов рублей на внутригородские морские пассажирские перевозки.
Руслан Ко, ko_rv@primorsky.ru
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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