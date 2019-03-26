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18 Апреля 2019, 09:30 | Регион сегодня |
Главная сельскохозяйственная ярмарка развернется на выходных в Приморье
Сельскохозяйственная ярмарка во Владивостоке будет работать в субботу, 20 апреля, и воскресенье, 21 апреля
Как отметили в департаменте лицензировании и торговли Приморья, жители и гости края смогут приобрести на ярмарке свежие фермерские продукты местных производителей.
«Традиционно на прилавках будут свежие мясные и рыбные деликатесы, мед, дикоросы, ягоды, молочные продукты и сыры, овощи, фрукты и многое другое», – отметили специалисты.
Ярмарка на центральной площади Владивостока развернется на выходных – в субботу, 20 апреля, и воскресенье, 21 апреля, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
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