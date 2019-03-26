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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 19 Апреля, 19:33 |
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1 мая во Владивостоке ограничат движение и парковку автотранспорта
Такие меры принять с целью обеспечения безопасности дорожного движения при проведении массового мероприятия, посвящённого Празднику Весны и Труда. В этом году праздничное шествие пройдёт по улице Светланской, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
С 7:00 до 15:00 движение автотранспорта и парковка будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:
– по улице Светланской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Капитана Шефнера;
– по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;
– по улице Лазо: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Суханова;
– по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланской до дома № 3а по улице Петра Великого;
– по улице Корабельной Набережной: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66б по улице Светланской;
– по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельной Набережной;
– по улице Баневура: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Пушкинской;
– на участке автомобильной дороги от дома № 83а по улице Светланской до дома № 16 по улице Пушкинской;
– по улице Дальзаводской: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Металлистов;
– по улице Металлистов: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Дальзаводской.
Объезд будет организован по улицам Алеутской, Семеновской, Суханова, Всеволода Сибирцева и Капитана Шефнера.
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